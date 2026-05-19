Namirnica koju nikada ne biste trebali pripremati u neprijanjajućoj tavi

Autor:

ATV
19.05.2026 11:19

Foto: Unsplash

Kvalitetna neprijanjajuća tava nezaobilazan je dio gotovo svake kuhinje i idealna je za pripremu kajgane, palačinki ili ribe.

pak, stručnjaci upozoravaju da nije pogodna za svaku vrstu hrane, a posebno izdvajaju odrezak kao namirnicu koju ne bi trebalo pripremati u takvoj tavi.

Glavni razlog leži u veoma visokim temperaturama koje su potrebne kako bi meso dobilo hrskavu i karamelizovanu koricu.

Visoka temperatura

Stručnjaci navode da visoka temperatura može ozbiljno oštetiti neprijanjajući premaz tave.

"Osim ako tava nije posebno namijenjena za kuvanje na visokim temperaturama, preporučuje se korištenje srednje ili niže jačine vatre", objašnjava Joane Galagher sa kulinarskog bloga Inspired Taste.

Štetna isparenja

Autorica kuvara Britani Mulins upozorava da pregrijavanje može dovesti do razgradnje premaza i oslobađanja štetnih isparenja, prenosi Indeks.

Problem predstavlja i zagrijavanje prazne tave, što je čest korak prilikom pripreme odreska.

"Neprijanjajuće tave veoma brzo provode toplotu, posebno ako su prazne, a bez hrane ili ulja koji bi upili toplotu, premaz se s vremenom može oštetiti", navodi Erin Klark.

Metalni pribor

Dodatni problem predstavljaju i metalni kuhinjski alati koje mnogi koriste tokom pečenja mesa.

"Nikada ne koristite metalni pribor u neprijanjajućoj tavi jer se premaz može uništiti veoma brzo", upozorava Kat Maris iz Grin Šefa.

Stručnjaci zato preporučuju da se za pripremu odrezaka koriste tave od livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika, dok se neprijanjajuće tave čuvaju za jela koja zahtijevaju niže temperature, poput jaja, palačinki ili ribe.

