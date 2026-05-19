Spoj jednostavne kreme i mekanog biskvita: Napravite ledene kocke s jagodama

Ako tražite osvježavajući i ukusan desert, ledene kocke s jagodama odličan su izbor. Kombinacija mekanog biskvita, jednostavne kreme i sočnih jagoda čini ga idealnim za toplije dane, ali i kao laganu poslasticu uz kafu.

Sezona jagoda je u punom jeku, pa je pravo vrijeme da iskoristite ovo omiljeno voće u pripremi jednostavnih i ukusnih deserata.

Sastojci za kremu:

- 60 grama glatkog brašna

- 60 grama gustina

- 750 mililitara mlijeka

- 150 grama šećera

- 200 grama maslaca sobne temperature

Sastojci za biskvit:

- 60 grama glatkog brašna

- pola vrećice praška za pecivo

- 75 grama šećera

- 15 grama kakaa

- tri jajeta

Zalijevanje biskvita:

- 200 mililitara vode

- 75 grama šećera

Sastojci za crveni sloj:

- 500 grama jagoda

- četiri kašike šećera

- 500 mililitara vode

- dva crvena preljeva za torte

Priprema:

Priprema ovog kolača započinje izradom kreme, kako bi se na vrijeme ohladila i ubrzala završna priprema. U posudu se najprije sipaju brašno, gustin i šećer, pa se sve kratko promiješa. Od ukupne količine mlijeka odvoji se oko 200 mililitara, koji se dodaju u smjesu i dobro izmiješaju kako bi se izbjegle grudvice.

Preostalo mlijeko zagrijava se do ključanja, zatim se skloni s vatre, doda pripremljena smjesa i sve se vraća na šporet. Uz stalno miješanje kuha se dok krema ne postane gusta. Nakon toga se pokrije prozirnom folijom i ostavi da se ohladi, uz povremeno miješanje ako folija nije dostupna.

Za biskvit se odvoje bjelanjci od žumanjaka. Bjelanjci se mikserom umute u čvrst snijeg, zatim se doda šećer i sve se još jednom izmiksa dok se ne dobije glatka smjesa. U nju se potom dodaju žumanjci, jedan po jedan, uz kratko miješanje nakon svakog dodavanja. Na kraju se umiješaju brašno, prašak za pecivo i kakao, te se smjesa lagano sjedini ručno dok ne postane ujednačena.

Dobijena smjesa izlije se u prethodno pripremljen i podmazan pleh dimenzija 33x19 centimetara, poravna i peče u zagrijanoj pećnici na 190 stepeni oko 15 minuta. Pečeni biskvit se ostavi da se ohladi.

U međuvremenu se priprema sirup za zalijevanje. U posudi se zagrijavaju voda i šećer dok se šećer potpuno ne otopi, a zatim se vrućim sirupom prelije ohlađeni biskvit.

Ohlađena krema se zatim dovršava tako što se posebno izmiksa maslac sobne temperature, pa mu se postepeno dodaje ohlađena krema uz stalno miješanje dok ne postane glatka. Tako pripremljena krema ravnomjerno se nanosi preko biskvita.

Jagode operite, osušite i prerežite po dužini, pa ih slažite preko kreme s rezanom stranom prema dolje. Na kraju pripremite preliv za tortu prema uputama, zagrijava se dok ne počne da se zgušnjava i zatim se pažljivo rasporedi preko jagoda.

Kolač se potom stavlja u frižider, najbolje preko noći, kako bi se dobro stegao i rashladio prije posluživanja. Rezultat je osvježavajući desert koji se brzo pojede i uvijek traži komad više, prenosi Kliks