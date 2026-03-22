Hitna odluka Slovenije: Nema sipati goriva koliko hoćeš

U Sloveniji je od ponoći stupila na snagu odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim pumpama, s ciljem ublažavanja problema u snabdijevanju naftnim derivatima.

Točenje goriva ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno, odnosno 200 litara po pravnom licu i po fizičkom licu koje se bavi privrednom djelatnošću, uključujući poljoprivredu. Ograničenja će biti na snazi do daljnjeg.

Vlada je takođe aktivirala slovenačku vojsku, koja će učestvovati u snabdijevanju, a njeni pripadnici biće angažovani i za prevoz goriva. Istovremeno, vlada je pozvala distributere da koordinišu isporuke iz skladišta ka benzinskim pumpama kako bi se proces ubrzao.

Posebne mjere za strance

Trgovci gorivom imaju obavezu da ujutro dostave vladi nove izvještaje o stanju na svojim benzinskim pumpama. Nakon toga, vlada će odlučiti da li su potrebne dodatne mjere, najavio je sinoć premijer Robert Golob.

Prema njegovim riječima, cilj je uvođenje dodatnih ograničenja prodaje goriva, posebno za strane državljane, zbog čega je trgovcima upućena preporuka da pripreme posebne mjere za strance.

Problemi su, prema riječima premijera, najizraženiji kod kompanije Petrol, koju je juče oštro kritikovao. S druge strane, iz te kompanije su u subotu saopštili da uz maksimalan angažman nastoje da obezbijede stabilno snabdijevanje svoje mreže.