Logo
Large banner

Hitna odluka Slovenije: Nema sipati goriva koliko hoćeš

Autor:

ATV

22.03.2026

09:14

Komentari:

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

U Sloveniji je od ponoći stupila na snagu odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim pumpama, s ciljem ublažavanja problema u snabdijevanju naftnim derivatima.

Točenje goriva ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno, odnosno 200 litara po pravnom licu i po fizičkom licu koje se bavi privrednom djelatnošću, uključujući poljoprivredu. Ograničenja će biti na snazi do daljnjeg.

бензин гориво бензинска пумпа канистер

Region

Benzinske pumpe širom Slovenije već povremeno ostaju bez goriva

Vlada je takođe aktivirala slovenačku vojsku, koja će učestvovati u snabdijevanju, a njeni pripadnici biće angažovani i za prevoz goriva. Istovremeno, vlada je pozvala distributere da koordinišu isporuke iz skladišta ka benzinskim pumpama kako bi se proces ubrzao.

Posebne mjere za strance

Trgovci gorivom imaju obavezu da ujutro dostave vladi nove izvještaje o stanju na svojim benzinskim pumpama. Nakon toga, vlada će odlučiti da li su potrebne dodatne mjere, najavio je sinoć premijer Robert Golob.

Prema njegovim riječima, cilj je uvođenje dodatnih ograničenja prodaje goriva, posebno za strane državljane, zbog čega je trgovcima upućena preporuka da pripreme posebne mjere za strance.

Svijet

Problemi su, prema riječima premijera, najizraženiji kod kompanije Petrol, koju je juče oštro kritikovao. S druge strane, iz te kompanije su u subotu saopštili da uz maksimalan angažman nastoje da obezbijede stabilno snabdijevanje svoje mreže.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

gorivo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Više iz rubrike

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

18

10

12

09

55

09

38

09

34

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner