Požar u splitskom porodilištu

Sinoć , iza 22 sata i 30 minuta, splitska policija zaprimila je dojavu da je u zgradi splitskog porodilišta, u sklopu KBC-a Split u Spinčićevoj ulici, došlo do požara.

Prema Slobodnoj Dalmaciji, vatra je izbila na četvrtom spratu zgrade s kojeg je kuljao gusti dim.

Sve raspoložive vatrogasne i policijske snage izašle su na teren.

Požar je ugašen za manje od pola sata

Požar je ugašen u 22:52. Pacijentkinje s četvrtog sprata su evakuisane, a prema najnovijim informacijama u požaru nema povrijeđenih.

Požar je izazvao neugašeni opušak bačen u korpu za smeće, koji se potom zapalio. Došlo je do dimljenja u jednoj prostoriji na četvrtom spratu. U toku je provjetravanje sprata.

Nije bilo otvorenog plamena, a pacijentkinje su premještene na druge spratove.