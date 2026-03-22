Požar u splitskom porodilištu

Autor:ATV
22.03.2026
07:48
Komentari:0
Sinoć , iza 22 sata i 30 minuta, splitska policija zaprimila je dojavu da je u zgradi splitskog porodilišta, u sklopu KBC-a Split u Spinčićevoj ulici, došlo do požara.
Prema Slobodnoj Dalmaciji, vatra je izbila na četvrtom spratu zgrade s kojeg je kuljao gusti dim.
Sve raspoložive vatrogasne i policijske snage izašle su na teren.
Požar je ugašen u 22:52. Pacijentkinje s četvrtog sprata su evakuisane, a prema najnovijim informacijama u požaru nema povrijeđenih.
Požar je izazvao neugašeni opušak bačen u korpu za smeće, koji se potom zapalio. Došlo je do dimljenja u jednoj prostoriji na četvrtom spratu. U toku je provjetravanje sprata.
Nije bilo otvorenog plamena, a pacijentkinje su premještene na druge spratove.
