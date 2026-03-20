U Crnoj Gori u punom jeku borba s kriminalom

Bojan Nosović

20.03.2026

19:20

Crna Gora i kriminal uvijek su bili čvrsto povezani, u zadnje vrijeme tamo padaju krupne zvjerke. Sa lisicama na rukama završili su dva direktora policije, njihovi zamjenici, na stotine policajaca, sudije, tužioci.

"Jednostavno napravljeni su određeni pomaci međutim još uvijek taj sektor nije u potpunosti očišćen od onoga što se naziva hobotnicom kriminala i korupcije", rekao je Đorđe Savović, novinar iz Crne Gore

Država se jeste uhvatila u koštac sa kriminalom za ATV kaže novinarka Jelena Jovanović, valjalo bi da se u taj koštac uhvate i komšije pogotovo one iz BiH poručuje oštro crnogorsko pero.

"Poznato je da naši bjegunci bježe kod vas, vaši kod nas da ubice šetaju preko ovih granica koje su šuplje kao švajcarski sir ali se nadam da će se to i kod nas i kod vas značajno popraviti", rekao je Jelena Jovanović, novinarka iz Crne Gore.

Mrlju na borbu protiv kriminala u Crnoj Gori je ostavilo bjekstvo Miloša Medenice na dan izricanja njegove presude.

"On je napustio Crnu Goru sada se javlja preko IKS mreže, to je vještačka inteligencija za upravu policije ali za sve građane Crne Gore ono što on iznosi je razaranje bezbjednosnog sektora", rekao je Milan Knežević, narodni poslani u Skupštini Crne Gore.

Miloš Medenica nije bilo ko, nego je sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice koja je takođe u zatvoru. Nažalost, Medenica nije jedini bjegunac ali jeste trenutno glavna faca.

"Mi imamo na stotine važnijih bjegunaca, to su ljudi koji su za sobom ostavljali unesrećene porodice, ljudi koje traže zbog teških ubistava, ljudi koje traže šverce na stotine tona kokaina", rekla je Jelena Jovanović, novinarka iz Crne Gore.

"Ovaj slučaj Miloša Medenice i njegovo bjektvo pokazuje na prilično haotično stanje u sektoru bezbijednosti odnosno nedovoljne koordinacije između Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbijednost", rekao je Đorđe Savović, novinar iz Crne Gore.

Borba protiv kriminala i šverca u Crnoj Gori osjeti se i na jugu Republike Srpske. Osjeti se posebno u pograničnim mjestima, neki se šale pa kažu da se odavno nije lošije živjelo. Osjeti i policija, ne pamte se veće zaplije pogotovo cigareta jer je izgleda ova vrsta šverca sada samo prošlost.

