Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

Autor:

ATV

20.03.2026

14:40

Ацо Ђукановић
Sud je prihvatio prijedlog odbrane za puštanje na slobodu Aca Đukanovića uz jemstvo od pet miliona evra, rekao je jedan od branilaca Đukanovića.

Kako prenosi RTCG, određene su mu mjere nadzora.

angelina topic tanjug

Ostali sportovi

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

Đukanovićev branilac je rekao da je iznos kaucije neprimjereno visok u odnosu na vrstu i težinu krivičnog djela, kao i praksu za takva krivična djela.

"Izrečene su mjere nadzora, uključujući zabranu napuštanja prebivališta i oduzimanje dokumenata, koje su takođe neprimjerene s obzirom na iznos kaucije koja je data", naglasio je branilac.

Do pravosnažnosti odluke o kauciji, Đukanović ostaje u pritvoru.

Podsjetimo, Aco Đukanović je uhapšen nakon pretresa njegove porodične kuće u naselju Rastoci u Nikšiću 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Svijet

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

Inače, tužilaštvo je ranije ove nedjelje odbilo da prihvati jemstvo, navodeći da ponuđena kaucija od preko pet miliona evra nije dovoljna da se Đukanović pusti iz pritvora.

Pročitajte više

Цвијеће, висибабе, прољеће почиње раније него прије

Društvo

Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

4 h

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

Ekonomija

Ministarstvo isplatilo 6.279.536 KM za korisnike

4 h

0
Aпликације за праћење тјелесних активности Страва

Svijet

Mornar trčao po palubi i slučajno otkrio lokaciju francuskog nosača aviona

4 h

0
м:агазин 48

Društvo

Dobro došli u novo proljeće i još jedno izdanje m:tel magazina!

4 h

0

Više iz rubrike

Вјесник Загреб

Region

Počelo rušenje zgrade Vjesnika u Zagrebu

4 h

0
Хиперсоничне ракете

Region

Hrvati u panici zbog srpskih raketa: Ponovo prijete traktorima

4 h

0
Жена мучила псе у стану: Један био мртав, остали нису јели мјесецима

Region

Žena mučila pse u stanu: Jedan bio mrtav, ostali nisu jeli mjesecima

4 h

0
У Будви пронађено тијело младића који је нестао 14. марта

Region

U Budvi pronađeno tijelo mladića koji je nestao 14. marta

5 h

0
18

26

"EU nema plan B"

18

10

Cijene na pumpama u Srpskoj iz dana u dan rastu, dizel prelazi 3.30 KM

18

09

Crna Gora zabranila blokade prevoznika

18

07

Užas u Čajniču: Brat pretukao sestru, sjeo na nju i šamarao je, majka pokušala da je spasi

18

04

Influenseri preboljeli Dubai, ovo je nova top destinacija

