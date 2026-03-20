Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

Sud je prihvatio prijedlog odbrane za puštanje na slobodu Aca Đukanovića uz jemstvo od pet miliona evra, rekao je jedan od branilaca Đukanovića.

Kako prenosi RTCG, određene su mu mjere nadzora.

Đukanovićev branilac je rekao da je iznos kaucije neprimjereno visok u odnosu na vrstu i težinu krivičnog djela, kao i praksu za takva krivična djela.

"Izrečene su mjere nadzora, uključujući zabranu napuštanja prebivališta i oduzimanje dokumenata, koje su takođe neprimjerene s obzirom na iznos kaucije koja je data", naglasio je branilac.

Do pravosnažnosti odluke o kauciji, Đukanović ostaje u pritvoru.

Podsjetimo, Aco Đukanović je uhapšen nakon pretresa njegove porodične kuće u naselju Rastoci u Nikšiću 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Inače, tužilaštvo je ranije ove nedjelje odbilo da prihvati jemstvo, navodeći da ponuđena kaucija od preko pet miliona evra nije dovoljna da se Đukanović pusti iz pritvora.