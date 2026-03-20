Počelo rušenje zgrade Vjesnika u Zagrebu

ATV

20.03.2026

14:19

Вјесник Загреб
Foto: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Počelo se sa rušenjem čuvenog Vjesnika u Zagrebu, koji je teško stradao u požaru prije nekoliko mjeseci. Jutarnji javlja da se počelo sa rušenjem zapadnog aneksa Vjesnikovog solitera u Savskoj ulici.

Rušenje okolnih aneksa i čišćenje nebodera do 16. sprata ujedno su i jedine radnje koje izvođač radova iz Vinkovaca, EURCO, trenutno može da izvodi, budući da je prošle sedmice na zadnjem spratu zgrade potvrđen azbest, koji se prvo treba pravilno odložiti kako bi se radovi u potpunosti nastavili.

Kada će započeti uklanjanje azbesta još se ne zna, kao ni koliko će njegovo uklanjanje koštati. Međutim, prema ugovoru za to je zadužen izvođač radova, i to prema stavci koja je u ugovor dodana. Dok, kako prenosi Jutarnji, ministar Branko Bačić tvrdi da u trenutku sastavljanja ugovora nisu znali da azbest postoji u zgradi, statičari su za Jutarnji potvrdili da je već nekoliko dana nakon požara Ministarstvo upozoreno na sumnju da na 16. spratu postoji azbest.

Prema nezvaničnim informacijama Jutarnjeg i vatrogasci koji su gasili požar ozbiljno su sumnjali na azbest.

"Nadamo se da ta činjenica, da je pronađen azbest, maksimalno može dvije do tri nedjelje pomjeriti otvaranje same Slavonske. Tako da negdje oko Uskrsa, prije ili iza Uskrsa, mogli bismo da pustimo Slavonsku, a dotad će se uklanjati sve što se može ukloniti, a da nije konstrukcijski dio samog objekta", rekao je nadležni ministar ranije ove sedmice.

Uprkos azbestu, gradilište kompleksa Vjesnika i dalje je vrlo aktivno. Radnici do 15. sprata čiste zgradu, gradilište je puno mašina za uklanjanje aneksa i nebodera, a završen je i projekat zaštite podvožnjaka Slavonske avenije, sjeverne strane nebodera, od mogućeg pada dijelova zgrade.

U svrhu zaštite uz sam rub podvožnjaka ove nedjelje su postavljeni redovi kontejnera visine 10 metara, a do kraja nedjelje na sjevernu stranu Vjesnika će biti postavljena postaviti gumena "plahta" koja će poslužiti kao zaštita kada započne stvarno rušenje zgrade.

Rušenje zapadnog aneksa dio je i inicijalnog plana radova; on se, naime, treba srušiti prvi kako bi se soliter mogao sigurno ukloniti.

