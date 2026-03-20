U Budvi pronađeno tijelo mladića koji je nestao 14. marta

Tijelo mlađe muške osobe pronađeno je jutros u Budvi.

Kako navodi RTCG, pronađeno je tijelo državljanina Rusije A. Ž. (35).

A. Ž. je, kako se navodi, nestao 14. marta ove godine.

Nije saopšteno gdje je tijelo pronađeno, kao ni da li se sumnja na krivično djelo. Tijelo je prenijeto na obdukciju.

Istraga je u toku.