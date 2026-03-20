Zapaljen mercedes u Bijeljini, oglasilo se tužilaštvo

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini obavješten je, od strane policijskih službenika Policijske uprave Bijeljina da je u Njegoševoj ulici na području grada Bijeljina došlo do požara na putničkom motornom vozilu marke "mercedes".

"Po zaprimanju prijave, dežurni tužilac je izašao na lice mjesta, gdje je rukovodio uviđajem, koji su izvršili policijski službenici Policijske uprave Bijeljina. Izvršenim uviđajem utvrđeno je da okolnosti ukazuju da je vozilo najvjerovatnije namjerno zapaljeno. Sa lica mjesta izuzeti su tragovi i predmeti koji će biti premet potrebnih vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti i tačnog uzroka požara", ističe se u saopštenju Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Dodaju da je policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina naloženo preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji u cilju identifikovanja i pronalaska izvršioca krivičnog djela, a Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini nastavlja rad na predmetu.

Podsjećamo, Policijskoj stanici Bijeljina 2 prijavljeno je da je na području grada Bijeljina, došlo do požara na tri putnička automobila.