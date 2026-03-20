Trojica mladića završila u bolnici: Jedan pao sa zgrade, dvojica izbodena nožem

U Šafarikovoj ulici u Novom Sadu, u noći između četvrtka i petka, dogodila se serija dramatičnih incidenata u kojima su povrijeđena trojica mladića starosti između 18 i 27 godina.

Prema prvim informacijama, na lokaciji je došlo do fizičkog sukoba, ali i pada sa visine, što je podiglo na noge sve dežurne službe.

Svijet Sjeverna Koreja dobro zaradila zahvaljujući vojnoj operaciji u Ukrajini

Incident se dogodio nešto poslije ponoći, kada je, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, 21-godišnji mladić pao sa terase stambene zgrade direktno na betonski pločnik. Gotovo istovremeno, u neposrednoj blizini, došlo je do fizičkog obračuna u kojem su učestvovala još dvojica mladića, starosti 18 i 27 godina.

Kako se saznaje, njih dvojica su zadobili ubodne rane nanijete nožem, dok policija još uvijek utvrđuje da li su ovi događaji direktno povezani ili su se odigrali nezavisno jedan od drugog u istom vremenskom intervalu.

Intervencija Hitne pomoći

Ekipe Hitne pomoći brzo su izašle na teren i zbrinule svu trojicu povrijeđenih:

Mladić koji je pao sa zgrade (21) prevezen je u Urgentni centar u svjesnom stanju, prenosi Telegraf.rs.

Gradovi i opštine Nova Bolnica u Trebinju se već isplatila: Spasen život pacijentu

Dvojica mladića sa ubodnim ranama (18 i 27) takođe su u svjesnom stanju transportovana na dalju dijagnostiku i liječenje.

Policijski uviđaj trajao satima

Dio Šafarikove ulice bio je potpuno blokiran za saobraćaj i prolaznike do kasno u noć. Jake policijske snage obezbjeđivale su lice mjesta dok je trajao uviđaj kako bi se prikupili svi dokazi i utvrdili motivi ovog sukoba, kao i okolnosti pada mladića sa terase.

Republika Srpska Dobre vijesti za vozače: Nema poskupljena registracije vozila u Srpskoj

Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave u Novom Sadu.