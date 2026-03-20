Logo
Large banner

Trojica mladića završila u bolnici: Jedan pao sa zgrade, dvojica izbodena nožem

Autor:

ATV

20.03.2026

11:46

Komentari:

0
Тројица младића завршила у болници: Један пао са зграде, двојица избодена ножем
Foto: Tanjug

U Šafarikovoj ulici u Novom Sadu, u noći između četvrtka i petka, dogodila se serija dramatičnih incidenata u kojima su povrijeđena trojica mladića starosti između 18 i 27 godina.

Prema prvim informacijama, na lokaciji je došlo do fizičkog sukoba, ali i pada sa visine, što je podiglo na noge sve dežurne službe.

Incident se dogodio nešto poslije ponoći, kada je, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, 21-godišnji mladić pao sa terase stambene zgrade direktno na betonski pločnik. Gotovo istovremeno, u neposrednoj blizini, došlo je do fizičkog obračuna u kojem su učestvovala još dvojica mladića, starosti 18 i 27 godina.

Kako se saznaje, njih dvojica su zadobili ubodne rane nanijete nožem, dok policija još uvijek utvrđuje da li su ovi događaji direktno povezani ili su se odigrali nezavisno jedan od drugog u istom vremenskom intervalu.

Intervencija Hitne pomoći

Ekipe Hitne pomoći brzo su izašle na teren i zbrinule svu trojicu povrijeđenih:

Mladić koji je pao sa zgrade (21) prevezen je u Urgentni centar u svjesnom stanju, prenosi Telegraf.rs.

Dvojica mladića sa ubodnim ranama (18 i 27) takođe su u svjesnom stanju transportovana na dalju dijagnostiku i liječenje.

Policijski uviđaj trajao satima

Dio Šafarikove ulice bio je potpuno blokiran za saobraćaj i prolaznike do kasno u noć. Jake policijske snage obezbjeđivale su lice mjesta dok je trajao uviđaj kako bi se prikupili svi dokazi i utvrdili motivi ovog sukoba, kao i okolnosti pada mladića sa terase.

Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave u Novom Sadu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Sad

povrijeđen mladić

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

45

14

40

14

36

14

29

14

29

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner