Otkriveno šta znači kad mlatite rukama dok hodate

Naučnici su u novom istraživanju otkrili da način na koji se krećemo dok hodamo može otkriti puno o našim emocijama.

Posebno su se fokusirali na pokrete ruku i nogu, koji bi mogli biti važan pokazatelj unutrašnjeg stanja osobe.

Već je poznato da ljudi nesvjesno šalju signale kroz mikroekspresije lica, poput suptilnih pokreta obrva, očiju ili usana, koji mogu otkriti osjećaje poput sreće, tuge, ljutnje ili straha.

Svijet Bitka svih bitaka u Iranu je počela

Osim toga, i govor tijela te držanje imaju važnu ulogu – otvoren stav često sugeriše interes i opuštenost, dok zatvoren može upućivati na nelagodu ili stres, piše "Indi100".

Ipak, iako ljudi često intuitivno prepoznaju takve znakove, naučnici su željeli detaljnije razumjeti kako tačno prepoznajemo emocije kroz pokret.

Sprovedeni eksperimenti

U studiji objavljenoj u časopisu "Rojal Sosajeti Open Sajens" istraživači su analizirali obrasce kretanja tokom hodanja kako bi utvrdili mogu li oni otkriti emocionalno stanje osobe.

U prvom eksperimentu učesnici su gledali videozapise obučenih glumaca koji su hodali na određeni način te su na temelju toga procjenjivali koje emocije ti ljudi osjećaju.

Srbija Srbija lansira prvi satelit u svemir

Glumci su pritom dobili zadatak prisjetiti se ličnih iskustava koja su u njima izazvala emocije poput ljutnje, sreće, straha ili tuge, a zatim su hodali dok su se fokusirali na ta sjećanja.

Kako bi se precizno analizirali pokreti, glumci su nosili reflektujuće markere, što je omogućilo stvaranje tzv. videozapisa s tačkastim svjetlom, koji prikazuju samo kretanje tijela bez drugih vizuelnih distrakcija.

U drugom eksperimentu istraživači su vještački mijenjali obrasce hodanja kako bi ličili na različita emocionalna stanja, poput ljutnje, tuge ili straha. Učesnici su zatim ponovo procjenjivali emocije, a rezultati su pokazali da su njihove procjene bile u skladu s očekivanjima naučnika.

Šta su pokazali rezultati?

Rezultati su pokazali da su učesnici mogli prepoznati emocije iz načina hodanja češće nego što bi se očekivalo slučajnim pogađanjem.

Društvo Promjene u IRB: Direktni plasmani kredita građanima

Na primjer, izraženiji i energičniji pokreti ruku često su povezani s ljutnjom, dok su suzdržaniji i manji pokreti upućivali na tugu.

Autori istraživanja istaknuli su da posmatrači u velikoj mjeri mogu prepoznati emocije osobe samo na temelju njenog hoda.

"Do određene mjere, posmatrači su zaista prepoznali emocije koje su hodači pokušali izraziti“, naveli su u radu.

Dodali su i da njihov pristup omogućuje preciznije proučavanje složenih pokreta te može doprinijeti boljem razumijevanju kako procjenjujemo emocije, ali i estetske i tehničke aspekte ljudskog kretanja.