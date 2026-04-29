Njemački poslanik "zakukao": Trampova administracija drugačije promišlja o BiH od Brisela i Berlina

Član njemačkog Bundestaga Peter Bajer (CDU) komentarisao je odnos američke administracije prema Evropskoj uniji, te se posebno dotakao i odnosa Bijele kuće prema Zapadnom Balkanu.

Bajerov komentar dolazi nakon posjete Banjaluci i Sarajevu, te sastanaka koje je održao sa američkim zvaničnicima u Ambasadi SAD-a.

„Primjećujemo da se Trampova administracija razvija drugačije i da postavlja druge prioritete u vezi sa ovim dijelom Evrope. Drugačije ne samo od Berlina već i od Brisela, pa i Evropske unije“, rekao je Bajer, a prenosi Kliks.

Ističe kako pokušava ponovo povezati SAD i EU kada je riječ o promišljanju o Zapadnom Balkanu.

„Stalno pokušavam da povežem stvari, kao što je to bilo i u prethodnim godinama i decenijama, da radimo zajedno u vezi Zapadnog Balkana“, poručio je.

Inače, Bajer se danas sastao i sa svojim sunarodnikom Kristijanom Šmitom, koji si se predstavlja kao visoki predstavnik u BiH.