Logo
Large banner

Njemački poslanik "zakukao": Trampova administracija drugačije promišlja o BiH od Brisela i Berlina

Autor:

ATV
29.04.2026 22:35

Komentari:

1
Foto: Peter Beyer/Facebook

Član njemačkog Bundestaga Peter Bajer (CDU) komentarisao je odnos američke administracije prema Evropskoj uniji, te se posebno dotakao i odnosa Bijele kuće prema Zapadnom Balkanu.

Bajerov komentar dolazi nakon posjete Banjaluci i Sarajevu, te sastanaka koje je održao sa američkim zvaničnicima u Ambasadi SAD-a.

„Primjećujemo da se Trampova administracija razvija drugačije i da postavlja druge prioritete u vezi sa ovim dijelom Evrope. Drugačije ne samo od Berlina već i od Brisela, pa i Evropske unije“, rekao je Bajer, a prenosi Kliks.

Ističe kako pokušava ponovo povezati SAD i EU kada je riječ o promišljanju o Zapadnom Balkanu.

„Stalno pokušavam da povežem stvari, kao što je to bilo i u prethodnim godinama i decenijama, da radimo zajedno u vezi Zapadnog Balkana“, poručio je.

Inače, Bajer se danas sastao i sa svojim sunarodnikom Kristijanom Šmitom, koji si se predstavlja kao visoki predstavnik u BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijan Šmit

Evropska unija

Donald Tramp

Berlin

Brisel

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

ПД ПС БиХ: Није именован члан ЦИК-а из реда осталих

BiH

PD PS BiH: Nije imenovan član CIK-a iz reda ostalih

3 h

0
Сумњив поступак набавке технологија "кочи" изборе: Хоће ли бити одгођени?

BiH

Sumnjiv postupak nabavke tehnologija "koči" izbore: Hoće li biti odgođeni?

4 h

0
Стижу ли се увести нове изборне технологије до 4. октобра?

BiH

Stižu li se uvesti nove izborne tehnologije do 4. oktobra?

4 h

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

BiH

Vulić: Ne želim u EU koja uništava Republiku Srpsku i demokratski izbor predsjednika

5 h

2

  • Najnovije

23

05

Penali obilježili remi Atletiko Madrida i Arsenala

23

02

Hrvatska policija uhapsila više osoba zbog lažnih dojava o bombama

22

50

GTA 6 stiže u novembru, o cijeni nema podataka

22

39

Profit Poršea pao za skoro 25 odsto

22

35

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner