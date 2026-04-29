Stižu li se uvesti nove izborne tehnologije do 4. oktobra?

158 dana je do izbora, a novih izbornih tehnologija ni na vidiku. Teško da će se i stići uvesti do 4. oktobra.

Sve i da se danas potpiše ugovor o nabavci robe i bez obzira na rok isporuke u ponudi "Smartmatika" od 139 dana, odnosno za 41 dan kraći od onoga u tenderskoj dokumentaciji, vrijeme ne ide u korist Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Uveliko se kasni sa svim. Edukacije tima za upravljanje projektom u CIK-u i trenera o procesu uvođenja i korištenja tehnologija trebalo je dosad da su završene. Uveliko je trebalo da se radi i na edukaciji osoblja za korištenje integrisanog sistema. Isto je po pitanju instalacije i konfiguracije softverskih rješenja, te sveobuhvatnim testiranjem. To dalje odlaže i sve ostale planove aktivnosti u izbornoj godini.

Kada se na to doda i održavanje, eventualna popravka i zamjena uređaja, a dobavljač je bez pouzdane adrese i telefona u BiH - u najavi je haos. Moglo bi biti mnogo gore nego što je sada, ocjena je Aleksandra Radete.

"Ja mislim da je iz svega ovoga nemoguće sve to uraditi, pogotovo ako nemamo pouzdanog partnera, tu ne govorim samo o CIK-u, nego govorim o ideji, svemu, prevashodno izvođaču koji će biti zadužen i odgovarati da sve ono što su postavili one uređaje, da će to u najmanju ruku funkcionisati i da se može u kratkom roku to sve zamijeniti ako nešto nije uredu", kaže Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije.

Nema ni odgovora Kancelarije za razmatranje žalbi BiH o odluci po žalbama kompanija „Planet soft“ Banjaluka i „Provis“ Bijeljina. Ono što je dosad zvanično poznato ostavlja mogućnost i da se pređe rok za raspisivanje izbora, a to su prvi dani maja.

"Vidljivo da još Kancelarija za razmatranje žalbi nije ni o žalbama, niti će uskoro da rješava na odluku o izboru dobavljača opreme za izbore, što u ovom slučaju cijeli izborni proces čini ili nemogućim ili neozbiljnim", kaže Branko Petrić, bivši član i predsjednik CIK-a BiH

„U ovom slučaju Kancelarija za žalbe morala da radi po hitnom postupku. Ima dovoljno stručnih ljudi, koji mogu odlučivati o žalbi, gdje se radi o jednom posebnom postupku, u pitanju su upotreba novih tehnologija, da li će oni to uraditi ja ne znam, trebali bi, ali oni moraju završiti čitav postupak do dana kada će CIK donijeti odluku o održavanju izbora", rekao je Vehid Šehić, bivši član i predsjednik CIK-a BiH.

4. maj je zadnji dan kada sve to mora da se završi da bi se mogli raspisati izbori. Zasad sve to liči na pripremu velike pljačke i prevare, ocjena je pojedinih stručnjaka. I iz CIK-a danas bez odgovora na naše pozive, valjda zaboravljaju da upravljaju novcem građana BiH. Možda i osiljeni međunarodnim faktorom, za šta smo čuli optužbe na njihov račun. CIK je lani sredinom novembra raspisala tender za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača. Prvobitna procjena je bila na 87,9 miliona KM sa PDV-om.

Nakon žalbe američke kompanije "Smartmatik" vrijednost je skočila za skoro 10 miliona KM (97,3 miliona).