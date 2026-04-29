Bećirović i Komšić odbili preporuku Cvijanovićeve o proglašenju "Muslimanskog bratstva" i IRG terorističkom organizacijom

29.04.2026 16:57

Предсједништво БиХ
Članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić danas su bili protiv preporuke srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović da se "Muslimansko bratstvo" i Iranska revolucionarna garda proglase terorističkim organizacijama, saznaje Srna.

Ovog puta, prema saznanjima Srne, Bećirović je prihvatio da to bude uvršteno na dnevni red današnje sjednice, a Komšić je bio protiv, ali su prilikom glasanja obojica bila protiv, dok je Cvijanovićeva glasala za, tako da ova tačka dnevnog reda nije usvojena, a ne, kako javljaju federalni mediji, da je skinuta.

Početkom aprila Cvijanovićeva je predložila da ova tačka bude uvrštena u dnevni red, što su druga dva člana odbila.

