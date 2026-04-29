PD PS BiH: Nema hitne procedure za raspravu o sankcionisanju veličanja ustaštva

Izvor:

SRNA

29.04.2026 16:08

ПД ПС БиХ: Нема хитне процедуре за расправу о санкционисању величања усташтва
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatio da se o dopuni Krivičnog zakona BiH, kojom je predviđena zabrana sankcionisanja veličanja ustaštva, upotreba simbola NDH i slogana "Za dom spremni", raspravlja po hitnoj proceduri.

Ovaj zakonski prijedlog poslanika Branislava Borenovića upućen je u skraćenu proceduru, po kojoj će biti raspravljano na nekoj od narednih sjednica ovog doma.

Tokom rasprave o hitnosti postupka, poslanik HDZ-a Predrag Kožul ocijenio je da je riječ o selektivnim, parcijalnim i jednosmjernim izmjenama zakona, navodeći da se ovaj prijedlog trebao cjelovito baviti obilježjima.

Borenović je na to rekao da je relativizacija zločina koje je počinila NDH gora čak i od tih zločina, te da je riječ samo o sankcionisanju veličanja NDH-a i njenih simbola.

On je ukazao da je u posljednje vrijeme intenzivirano veličanje NDH-a, što se, kako kaže, treba zaustaviti.

Poslanik SDP-a BiH Jasmin Imamović rekao je da ova stranka podržava prijedlog da se zabrani veličanje NDH, ali da bi se prijedlog zakona trebao razmatrati u skraćenoj proceduri kako bi obuhvatio sve kvislinge i kolaboracioniste iz Drugog svjetskog rada.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Marinko Čavara smatra da je ovo neozbiljan prijedlog i da se ne treba raspravljati o stvarima koje su se dešavale prije 80 ili 90 godina.

PD PS BiH

ustaška ideologija

Branislav Borenović

Sarajevo

