Jarić: Nudili mi dva miliona da se povučem sa tendera, iza svega stoji Kristijan Šmit

CIK BiH je od prvog trenutka pogodovao Smartmariku u postupku javne nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, rekao je Vedran Jarić, osnivač i vlasnik kompanije "Planet Soft" na konferenciji za novinare.

On je rekao da je CIK pod pokroviteljstvom OSCE-a i nelegalnog Kristijana Šmita

Jarić kaže da je CIK na žalbu Smartmatika povećao iznos tendera.

"Od pilot projekta se znalo. Dali smo najozbiljniju i najpovoljniju ponudu. CIK je formirao Komisiju od 11 članova (tenderska komisija). Prva odluka Komisije bila je da je Planet Soft s grupom ponuđača najpovoljniji - glasali 9:2 za Planet Soft. Tad CIK saziva sjednicu i vraćaju odluku na Komisiju. Komisija ponovo odlučuje da je PS najpovoljniji, glasanje 7:4. Nakon toga CIK konstatuje da je neprirodno niska cijena. Treći put glasovima 5:4 Komisija bira Planet Soft. CIK vraća i treću i onda ide Smartmatiku", rekao je Jarić.

On kaže da je odbio 2 miliona maraka da se povuče sa tendera.

"Kada sam odbio ponudu, kreću pritisci iz OHR-a I OSCE-a. Iza svega stoji Kristijan Šmit koji je pritiskao CIK da da posao Smartmatiku", rekao je Jarić i dodaje:

"Ni vlast, ni opozicija u Srpskoj ne smiju da prihvate da Smartmatik radi ovaj posao - presuđeni su za kriminal u Americi, šta bi radili ovdje".

Jarić je pozvao Sud i Tužilaštvo da izuzmu sve dokumentaciju i da odluče o izboru ponuđača.