Jarić: Nudili mi dva miliona da se povučem sa tendera, iza svega stoji Kristijan Šmit

Autor:ATV
Komentari:2
CIK BiH je od prvog trenutka pogodovao Smartmariku u postupku javne nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, rekao je Vedran Jarić, osnivač i vlasnik kompanije "Planet Soft" na konferenciji za novinare.
On je rekao da je CIK pod pokroviteljstvom OSCE-a i nelegalnog Kristijana Šmita
Jarić kaže da je CIK na žalbu Smartmatika povećao iznos tendera.
BiH
Planet Soft: Nezakonita odluka Kancelarije za rješavanje žalbi BiH
"Od pilot projekta se znalo. Dali smo najozbiljniju i najpovoljniju ponudu. CIK je formirao Komisiju od 11 članova (tenderska komisija). Prva odluka Komisije bila je da je Planet Soft s grupom ponuđača najpovoljniji - glasali 9:2 za Planet Soft. Tad CIK saziva sjednicu i vraćaju odluku na Komisiju. Komisija ponovo odlučuje da je PS najpovoljniji, glasanje 7:4. Nakon toga CIK konstatuje da je neprirodno niska cijena. Treći put glasovima 5:4 Komisija bira Planet Soft. CIK vraća i treću i onda ide Smartmatiku", rekao je Jarić.
BiH
Izborne tehnologije: Odmotava se klupko
On kaže da je odbio 2 miliona maraka da se povuče sa tendera.
"Kada sam odbio ponudu, kreću pritisci iz OHR-a I OSCE-a. Iza svega stoji Kristijan Šmit koji je pritiskao CIK da da posao Smartmatiku", rekao je Jarić i dodaje:
"Ni vlast, ni opozicija u Srpskoj ne smiju da prihvate da Smartmatik radi ovaj posao - presuđeni su za kriminal u Americi, šta bi radili ovdje".
BiH
Trasiranje puta da Smartmatik dobije 74.5 miliona KM: Sporni u svijetu, dobri za BiH
Jarić je pozvao Sud i Tužilaštvo da izuzmu sve dokumentaciju i da odluče o izboru ponuđača.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
Najnovije
13
02
13
00
12
56
12
48
12
35
Trenutno na programu
11:55
Teletrgovina
teletrgovina
12:10
Vremenska prognoza
vremenska prognoza
12:15
Planinski doktor S03 EP01 (12+)
serijski program
13:00
Teletrgovina
teletrgovina
13:15
Art radar (R)
emisija iz kulture
13:45
Na ivici terena (R)
sportski program
14:15
Teletrgovina
teletrgovina