Nabavka specifičnih izbornih tehnologija - sve prljaviji detalji

Andrea Jaglica
10.04.2026 21:27

Postaje pravilo, a ne vijest da pokušaj uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u BiH zapravo uvodi vrlo specifičan odnos prema projektima, posebno prema javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini.

Ali taman kad se učini da su najprljaviji detalji u vezi s nabavkom sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića već dospjeli i zaboravljeni u javnosti, isplivavaju novi – sve prljaviji.

Kancelarija za žalbe BiH opet će da bistri pod pritiskom da bi razbistrila mutne vode u kojim pliva 70, 80, 90 miliona maraka poreskih obveznika u BiH, što bi rekli građanski osviješteni komentatori društvenih prilika, odobrenih potpisom, što bi rekli zvanični dokumenti, jednog odgovarajućeg zamjenika koji odgovara – vjerovatno ispravno u oba smisla tog glagola – jednom čovjeku koji u BiH, a očigledno i u svijetu, ne odgovara nikom.

Vjerovatno u oba smisla tog glagola. Centralna izborna komisija primila je tri, odnosno sve tri žalbe neizabranih ponuđača nakon što je odlučila da za najpovoljnijeg ponuđača izabere Smartmatik, kroz pravno lice nedavno registrovano u Sarajevu.

Drugoplasirani ponuđač, koji je jedan od dva prihvatljiva, prije tri dana je – iz još nepoznatog razloga - odustao od žalbe, a CIK preostale dvije nije prihvatio. I ne samo da nijednu žalbu očigledno nije pogledao, uz oproštenje na lapsusu koji to nije, CIK je kao valjda jedini argument za odbijanje žalbi naglasio da se kasni s uvođenjem specifičnih izbornih tehnologija za izbore u oktobru ove godine.

Sve detalje pogledajte u našem video prilogu u nastavku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

