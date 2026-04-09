Zahtjev bez pokrića: Ko gura VSTS u politiku?

Vesna Azić
09.04.2026 19:38

Панорама Сарајева са погледом на хотел Холидеј и главну саобраћајницу. Пролазници на тротоару и бициклиста испред Парламентарне скупштине БиХ током облачног дана.
Nastavlja se hajka političkog Sarajeva na lidera SNSD-a Milorada Dodika. Sada su u sve uključili i Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH.

Bakir Izetbegović kaže da je Predsjedništvo SDA usvojilo 11 zaključaka koji se odnose na politička, pravna i ekonomska pitanja u BiH. U prvom zaključku naglašeno je da se Klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH obratio VSTS-u tražeći, kako je rekao, da se „prečisti situacija" u kojoj dva suda na različite načine tretiraju poziciju Milorada Dodika.

Kad ne ide na izborima - ide preko institucija. Bar tako djeluje najnovija epizoda političke serije u BiH. Ovoga puta u glavnoj ulozi je zahtjev da VSTS „prečisti situaciju" oko Milorada Dodika. Ponovo je trn u oku, ovaj put Bakiru Izetbegoviću. Kaže da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a i čini sve da to i dokaže. Tu nastaje problem. Po zakonu, VSTS tu nema šta da „čisti", kaže nekadašnji prvi čovjek ovog tijela. Ali kad je politika u pitanju, metla se često uzme i kada nema šta da se pomete. Potvrda je to simbioze koju su SDA i političko Sarajevo ostvarili u odnosu na VSTS kao krovno i regulatorno pravosudno tijelo BiH. Ne čudi ni politički uticaj ove stranke na VSTS, već činjenica da to više ni ne kriju.

"VSTS nema nikakvu ulogu u takvom jednom procesu. On ne smije da se petlja. Ne samo da ne smije da učestvuje, on ne smije dati ni naznake šta misli ili šta bi mogao misliti o tome. Ovdje se radi o apsolutnoj nenadležnosti VSTS-a. A SDA kaže: mi podržavamo da VSTS radi nezakonito, ne u skladu sa svojim nadležnostima, nego u skladu sa našim političkim interesima. Tu se vidi veza koja direktno postoji na nivou pravosuđa BiH i SDA", kazao je bivši predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija.

Žele da nadrede sud u Sarajevu našim sudovima, a to se ne može i neće desiti, poručuje glavni akter ove priče. Dejtonski i ustavno, takva struktura nije predviđena. Ustav jasno kaže da je pravosuđe u nadležnosti entiteta.

"Šta Bakira Izetbegovića briga za ovu priču? Kako je moguće da neka partija ima kao prvi zaključak Milorada Dodika? Ma ko ste vi? Šta mislite, da ste neki novi Centralni komitet koji će odlučivati o tome? Pa to samo prazna glava Bakira Izetbegovića može da misli. Ili je to tolika mržnja da ne poštuju ništa. SNSD je druga politička partija. Registracioni sud je banjalučki sud. Nikakvi vaši sudovi ne mogu biti nadređeni našim sudovima", istakao je Milorad Dodik.

Ono što je babi milo, to joj se i snilo – čista dnevna politika. Da je čitava priča u potpunoj suprotnosti sa Zakonom o VSTS-u, saglasna je i struka. Posebno su sporna dva člana. Član 3 govori o nezavisnosti i samostalnosti Savjeta, dok su u članu 17 taksativno pobrojane nadležnosti. Ukoliko bi radili po zahtjevu SDA, VSTS bi se pretvorio u izvršno tijelo te stranke.

"Ne treba biti pravnik, običan čovjek može da iščita i vidi da nigdje nema nadležnosti koja se odnosi na 'raščišćavanje' i slične priče. Politika je politika, a stvaran život i ono što radi VSTS je nešto drugo. Meni je smiješan taj zahtjev", naveo je doktor pravnih nauka Ljubinko Mitrović.

U izbornoj godini, ime Milorada Dodika u Federaciji često je najjača kampanja. Što više kritike – to više glasova. Sa ovakvim zahtjevom direktno se miješaju u rad pravosuđa, kaže Milorad Kojić. Podsjeća i da je Sena Uzunović svojim dopisima Osnovnom sudu u Banjaluci izašla iz okvira svojih nadležnosti.

"Nikako i ni na koji način Sud BiH niti bilo koja politička partija nemaju pravo da se miješaju u rad drugog sudskog organa, konkretno Osnovnog suda u Banjaluci. On ima svoje sudije i Vijeće. U ovom slučaju donijeli su rješenje kojim su odbacili taj zahtjev kao neosnovan. Ovo je klasičan pritisak na pravosuđe i traženje glasača preko imena Milorada Dodika", jasan je Kojić.

U BiH pravosuđe služi kao instrument za progon političkih protivnika, ocjena je srpskog člana Predsjedništva BiH. Ovo je još jedan dokaz sprege političkog Sarajeva i pravosuđa BiH. A kad se pravo i politika pomiješaju, dobijete predstavu u kojoj svako tumači zakon kako mu odgovara.

