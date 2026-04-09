Rad Instituta pod lupom javnosti: Porodice nestalih čekaju istinu o najmilijima

Rad Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ponovo je pod lupom javnosti. Porodice nestalih Srba tvrde da je potraga za njihovim najmilijima godinama usporena, selektivna i bez konkretnih rezultata.

Zamjerke idu i na račun strukture i funkcionisanja same institucije.

Da li je riječ o sistemskom problemu, političkom uticaju ili nedostatku kapaciteta?

U Republici Srpskoj se traga za 1.640 nestalih boraca i civila. Stalno se upozorava da je proces traženja nestalih Srba u zastoju nakon formiranja Instituta 2008. godine. Nova lica u Kolegijumu direktora Instituta vjerovatno neće ubrzati ovaj proces, poručuju predstavnici republičkih institucija.

"Za sve ovo vrijeme je ukupno pronađeno i identifikovano 74 tijela, i to je broj sa kojim se mi naravno ne slažemo. Ako možemo govoriti o broju - to su sve ljudske sudbine i tragedije. Smatramo da je ovaj proces morao biti u mnogo boljoj organizaciji", rekla je predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

Republika Srpska mora pronaći model po kojem će se pitanje traženja nestalih pokrenuti sa mrtve tačke, jasan je Branimir Kojić. Izbor Kolegijuma direktora, kaže Kojić, samo je dokaz koliko je ovakva BiH nefunkcionalna i ispolitizovana. Ogromna greška bila je što se taj proces prenio na nivo BiH.

"Ispred bošnjačkog korpusa prijedlog je Sadik Ahmetović, čovjek iz Srebrenice. Samim tim nam je poslata poruka da će sudbina lica srpske nacionalnosti koje još uvijek nismo pronašli ostati samo priča", kazao je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

"Sve institucije koje su prenesene na nivo BiH su nesrpske. To su Institut, Sud BiH, Tužilaštvo... Za mene su te institucije uvijek bile protiv srpskog naroda i Republike Srpske", jasan je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić.

Predstavnici republičkih institucija poručuju da je neophodno osnovati institut za nestala lica na nivou Republike Srpske.

"Cilj je da se formira tijelo koje će se isključivo baviti traženjem nestalih Srba, kako bi porodice mogle dostojno da sahrane svoje najmilije", dodala je Graorčeva.

"Iniciraćemo da se ovaj proces vrati pod nadležnost Republike Srpske i osnuje stručan tim, kakav je nekada bila Komisija Republike Srpske, koja je imala velike rezultate", zaključio je predsjednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac.

Činjenica da i nakon više od tri decenije stotine srpskih porodica i dalje traga za posmrtnim ostacima pokazuje da je ovaj proces sistemski zapostavljen. Porodice su ostavljene same sa svojim bolom i bez odgovora.