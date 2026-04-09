Sveštenik seksualno uznemiravao učenika katoličke škole

09.04.2026 19:01

Foto: MUP Hrvatske

Protiv sveštenika u Gospiću policija je podnijela krivičnu prijavu za seksualno uznemiravanje učenika katoličke škole.

Postupajući po prijavi Gospićko-senjske biskupije, policija je obavila kriminalističku obradu nad radnikom biskupije, rođenim 1991. godine, zbog sumnje da je u više navrata od 2017. do 2022. seksualno uznemiravao jednu osobu.

Nakon toga, policija je podnijela krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Gospiću, ali osumnjičeni nije uhapšen.

Portal "Indeks" piše da građani Gospića strahuju da bi slučaj mogli zataškati biskupi u Gospiću i Rijeci, te navode da sveštenika nema na misama, iako i dalje živi u biskupijskoj kući.

Gospićko-senjska biskupija navela je da su prijavili ovaj slučaj i da su u okviru crkvene nadležnosti pokrenuti propisani postupci.

