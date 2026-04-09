Vlada usvojila izvještaj o radu Fonda solidarnosti za prošlu godinu

09.04.2026 14:45

Sjednica Vlade
Vlada Republike Srpske usvojila je danas izvještaj o radu Fonda solidarnosti Republike Srpske za 2025. godinu, sa izvještajima o utrošku 27.032.568 KM.

Upravni odbor je odlukama u 2025. godini ukupno odobrio 27.032.568 KM za prevazilaženje posljedica izazvanih zaraznom bolesti životinja /afrička kuga svinja/ podršku privredi, podršku lokalnim zajednicama za prevazilaženje elementarnih nepogoda, te za provođenje mjera prevencije i sprečavanja nastanka štetnih posljedica sanacijom vodoprivrednih objekata odbrane od poplava.

U toku 2025. godine, Upravni odbor Fonda solidarnosti je održao 13 sjednica, te ukupno donio 34 odluke i 17 zaključaka, saopšteno je iz Birao Vlade za odnose sa javnošću.

Cilj osnivanja Fonda solidarnosti Republike Srpske je pružanje pomoći na načelima solidarnosti usljed elementarnih nepogoda, prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških katastrofa, zarazne bolesti ljudi i životinja, ozbiljnih poremećaja na tržištu i svih drugih nepredviđenih događaja čije nastupanje, kao i posljedice se ne mogu predvid‌jeti.

Načelo solidarnosti podrazumijeva poseban odnos Republike Srpske prema privrednom i građanskom sektoru zasnovan na pružanju pomoći s ciljem bržeg saniranja nastalih posljedica.

Vlada je danas dala i saglasnost na plan utroška sredstava za period od 1. januara do 30. juna ove godine Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, u ukupnom iznosu od 3.300.000 KM, za realizaciju projekta banjske rehabilitacije članova Udruženja penzionera Republike Srpske, prenosi Srna.

