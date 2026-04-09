UKC RS prvi put ugradio PFO okluder: Zatvorena "rupica" na srcu bez operacije

U Klinici za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) prvi put su uspješno izvedene procedure ugradnje PFO okludera, savremene metode koja može spriječiti moždani udar kod mlađih i sredovječnih pacijenata.

Kako je navedeno u saopštenju UKC RS, ovim zahvatom, koji se izvodi bez operacije i omogućava brz oporavak, vrhunska terapija postala je dostupna i građanima Republike Srpske.

"Klinika za kardiologiju UKC RS načinila je još jedan ogroman iskorak u modernoj medicini. Dana 08. aprila ove godine su uspješno izvedene prve procedure ugradnje PFO okludera, čime je pacijentima u RS postala dostupna vrhunska metoda trajnog rješavanja srčane mane koja je jedan od vodećih uzroka moždanog udara kod osoba mlađe i srednje životne dobi", pojašnjava se u saopštenju.

Načelnica Klinike za kardiologiju UKC Republike Srpske Tamara Kovačević Preradović, pojasnila je medicinsku pozadinu ove procedure i njen ogroman preventivni značaj.

"Radi se o zatvaranju otvorenog foramena ovale (PFO), svojevrsne 'rupice' na srčanoj pregradi koja kod određenog broja ljudi ostaje otvorena nakon rođenja. Iako često ne daje simptome, ovaj defekt može postati opasan put kojim krvni ugrušci iz venskog sistema prelaze u arterijski i odlaze direktno u mozak, uzrokujući takozvane kriptogene moždane udare. Ugradnja okludera je ključna preventivna mjera – mi ovim zahvatom bukvalno zatvaramo vrata potencijalnom invaliditetu ili smrtnom ishodu kod pacijenata koji su često u punoj životnoj snazi", istakla Kovačević Preradović.

Tehnički dio i samo izvođenje ove sofisticirane intervencije pojasnio je v.d. generalnog direktora UKC Republike Srpske i interventni kardiolog Nikola Šobot, naglašavajući prednosti za pacijenta.

"Kao interventni kardiolozi, mi ovaj zahvat izvodimo bez skalpela i bez otvaranja grudnog koša. Procedura se izvodi kroz venski sistem, uvođenjem katetera preko prepone sve do srca. Na samom mjestu defekta postavljamo okluder, specijalni uređaj od nitinola koji podsjeća na dva spojena mala kišobrana. On trajno zatvara otvor, a pacijent je tokom cijelog procesa u anesteziji. Ono što je najvažnije jeste brzina oporavka – pacijenti već nakon 24 časa mogu da se vrate svojim redovnim aktivnostima, znajući da je njihov problem sa srcem trajno riješen", objasnio je Šobot.

Kovačević Preradović dodatno je podvukla da je ovaj uspjeh rezultat vrhunskog timskog rada, u kojem ključnu ulogu igra transezofagealna ehokardiografija (TEE).

"Dok kolege interventni kardiolozi precizno plasiraju okluder, mi ih vodimo kroz svaki milimetar srca pomoću TEE-a. To je ultrazvučni pregled srca putem sonde u jednjaku, koji nam pruža kristalno jasnu sliku u realnom vremenu. Bez TEE-a ne bismo mogli sa takvom sigurnošću odrediti tačan položaj i provjeriti da li okluder savršeno “dihtuje” prije nego što ga definitivno otpustimo. To su naše 'oči' unutar srca koje garantuju maksimalnu bezbjednost pacijenta", zaključila je Kovačević Preradović.

U saopštenju se dodaje da, uvođenjem ove procedure, UKC Republike Srpske potvrdio je status vodeće medicinske ustanove u regionu.

"Pacijenti više neće morati da odlaze u inostrane centre na skupe zahvate, jer je tehnologija budućnosti, uz dokazanu stručnost domaćih ljekara, od danas trajno dostupna u Banjaluci", navodi se u saopštenju.

Intervencije je izveo, kako se dodaje, tim ljekara uz stručnu podršku prim mr sci Nevena Čače iz KBC Rijeka, a tim su činili prof dr Tamara Kovačević Preradović, doc dr Nikola Šobot, dr Željko Živanović, prof dr Bojan Stanetić, dr Sanja Stojković, dr Ljiljana Kos, anesteziolog dr Jelena Morača Gajić, sa timom tehničara Klinike za kardiologiju i Klinike za anesteziju, navodi se na zvaničnoj stranici UKC-a Republike Srpske.