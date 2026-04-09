"Srpska partner od povjerenja Trampovoj administraciji"

"Republika Srpska već ima izgrađen ozbiljan imidž partnera od povjerenja Trampove administracije", rekao je Komnenović za "Politiku".

On je naveo da je u SAD trenutno najvidljiviji lobi Republike Srpske i da ima mogućnost da sa ovakvim rezultatima i vidljivošću svojih stavova u Vašingtonu ostvari još više i da povoljno riješi pitanje rada protivdejtonskog Ustavnog suda BiH i tužilaštva, entitetske imovine, poreza i slično.

Ukazao je na odličnu organizaciju koju je Republika Srpska izgradila u Vašingtonu od početka dvijehiljaditih, te dodao da takvi napori Banjaluke nailaze na plodno tlo u današnjoj postavci Vašingtona.

"Napori Banjaluke i dug i strpljiv rad rukovodstva Republike Srpske konačno daju opipljive rezultate. Svi vidimo da je rukovodstvo Srpske uspjelo da skine sankcije prehodnih administracija, dok je uticaj nametnutog visokog predstavnika skoro u potpunosti neutralisan i marginalizovna", istakao je on.

Komnenović je naveo da Srbiji i Srpskoj najviše ide u prilog to što Trampova iranska politika pokazuje da su dani NATO-a, kakav je poznat, praktičino odbrojani i da će ta alijansa morati da se reformiše ili prestati da postoji, jer SAD izdašno plaća izdatke evropske odbrane.

Ocijenio je da Beograd i Banjaluka treba što više sistemski da rade na tome da se njihov glas čuje u Vašintonu.

Ukazao je da se Srbija više ne nalazi pod konstantnim pritiskom američkih adminstaracija iako se albanski lobi svim silama upinje, uz pozamašne novčane podsticaje, da promoviše lažnu državu Kosovo, ali da u Vašingtonu sazrijeva svijest da male finansijski neodržive države nemaju budućnost, prenosi Srna.