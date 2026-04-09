Svaki peti stanovnik Srpske nikad nije koristio računar

Građani Republike Srpske sve više vremena provode na internetu, a najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2025. godinu pokazuju da je digitalna svakodnevica postala pravilo, a ne izuzetak.

Čak 87,1 odsto korisnika interneta pristupa mreži više puta dnevno, dok gotovo svi – njih 99,5 odsto koriste internet za slanje poruka, a 99,4 odsto za obavljanje poziva putem aplikacija poput Messengera, WhatsAppa i Zooma. Ovi podaci ukazuju na to da je internet postao primarno sredstvo komunikacije među građanima.

Ukupno 96 odsto stanovništva koristi internet, dok pristup mreži ima 94,3 odsto domaćinstava, što potvrđuje visoku dostupnost digitalne infrastrukture. Razlike između gradskih i ostalih naselja sve su manje, pa internet koristi 96,5 odsto domaćinstava u urbanim, a 92,8 odsto u ruralnim sredinama.

Zanimljivo je i da više od polovine korisnika interneta, njih 54,2 odsto, koristi mrežu za kupovinu roba i usluga, najčešće od‌jeće, obuće i elektronskih uređaja, što pokazuje kontinuiran rast e-trgovine.

Ovi podaci potvrđuju da je internet u Republici Srpskoj postao ključni dio svakodnevnog života, posebno kada je riječ o komunikaciji i informisanju.

Međutim, iako je internet u Republici Srpskoj postao dio svakodnevice za većinu stanovništva, podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2025. godinu otkrivaju i manje vidljivu stranu digitalnog društva. Značajan broj građana i dalje je potpuno izvan tog svijeta.

Naime, čak 20,6 odsto stanovništva starosti od 16 do 74 godine izjavilo je da nikada nije koristilo računar. Istovremeno, 3,8 odsto građana nikada nije koristilo internet, što ukazuje na postojanje digitalnog jaza uprkos visokoj dostupnosti tehnologije, Mondo.