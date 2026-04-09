Iza rešetaka u Srpskoj 16 žena: Od ubistava do izborne krađe

Iza rešetaka u Republici Srpskoj nalazi se 16 žena, od kojih najmlađa ima 25, a najstarija 67 godina, kažu u Ministarstvu pravde.
Smještene su u Odjeljenju za zatvorenike ženskog pola koji se nalazi u Kazneno-popravnom zavodu u Istočnom Sarajevu.
U zatvoru su zbog krivičnih djela teško ubistvo, ubistvo, neovlaštena proizvodnja i promet opojne droge, te zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, piše Glas Srpske.
Iz Ministarstva su naveli da su neke od njih osuđene zbog krivičnih djela prevara ili obmana pri dobijanju kredita, ugrožavanje javnog saobraćaja, protivpravnog oduzimanja slobode u pomaganju, izborne prevare, falsifikovanja novca i davanja lažnog iskaza.
Dodali su da u Odjeljenju za zatvorenike ženskog pola nije zabilježen porast žena u odnosu na prethodni period i da nema nijedne porodilje koja izdržava zatvorsku kaznu.
