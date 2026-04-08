Kapije novog prelaza u Gradišci ostaju zatvorene

Novi granični prelaz u Gradišci, projekat od strateškog značaja za cijelu BiH, i dalje je samo mrtvo slovo na papiru.

Iako su most i moderni carinski terminal odavno završeni, kapije ostaju zatvorene, a prst krivice jasno je uperen u jedno ime - člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića.

Zbog ove neviđene blokade, reagovala je i struka. Direktor Područne privredne komore Banjaluka, Aleksandar Ljuboja, gostujući u emisiji Bitno na ATV-u, rekao je da je protiv Krnjića već podnesena prijava nadležnim organima.

"Uputili smo krivičnu prijavu protiv čovjeka koji je jedan od najpoznatijih ljudi u BiH, ali ne po dobru. Tražimo da istražni organi otvore postupak i utvrde da li je tu bilo zloupotrebe službenog položaja i drugih radnji kojima je nanio direktnu štetu svima koji žive u BiH", poručio je Ljuboja.

Politička sabotaža preko leđa građana

Dok hiljade građana pred predstojeći Vaskrs spremaju živce za višesatna čekanja na starom, zagušenom prelazu, funkcionalnost novog objekta i dalje zavisi isključivo od volje člana Upravnog odbora UIO, Zijada Krnjića. Gradonačelnik Gradiške, Zoran Adžić, ovu opstrukciju naziva "tipičnom slikom BiH".

"Iole ko je normalan i želi napredak Gradiške, Republike Srpske i čitave BiH, očekuje da se taj most konačno otvori. Od samog početka vidimo ogromne, čisto političke opstrukcije. Moram pitati i sebe i građane i privrednike - da li zaista postoji dobra namjera? Sve je spremno, a stoji zbog jednog čovjeka koji tvrdi da to neće poboljšati promet. Sada ćemo opet biti svjedoci kolona: isto je bilo za katolički Uskrs, a sada će za pravoslavni Vaskrs ljudi ponovo čekati i po 15 sati", jasan je Adžić.

Dok se agonija nastavlja, privreda gubi milione, a građani ostaju taoci jedne političke odluke.

Svi znamo da je Gradiška na vratima Evropske Unije i da li će se to desiti zavisi od Krnjića, upozorio je u emisji ATV-a Bitno pomoćnik direktora u Sektoru za carine UIO BiH Boris Spasojević

"Upravni odbor čiji je član i Zijad Krnjić, donose odluke na prijedlog direktora naše institucije Uprave za indirektno oporezivanje gospodina Zorana Tegeltije. Da li će taj pravilnik ikada ugledati svjetlost dana zavisi od članova upravnog odmora, da se napravi sistematizacija da taj granični prelaz dobije svu funkcionalnost koja je predviđena. Naravno, tu postoji i raspoređuje se veliki broj ljudi, jer će to biti najznačajniji i najveći prelaz koji je sa Evropskom unijom. Svi znamo da je Gradiška na vratima Evropske Unije, a da li će se to desiti zavisi od Krnjića. Taj pravilnik o sistematizaciji je trebao biti usvojen", rekao je Spasojević.