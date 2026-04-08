Kapije novog prelaza u Gradišci ostaju zatvorene

ATV
08.04.2026 22:37

2
Гранични прелаз Градишка
Foto: ATV

Novi granični prelaz u Gradišci, projekat od strateškog značaja za cijelu BiH, i dalje je samo mrtvo slovo na papiru.

Iako su most i moderni carinski terminal odavno završeni, kapije ostaju zatvorene, a prst krivice jasno je uperen u jedno ime - člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića.

Zbog ove neviđene blokade, reagovala je i struka. Direktor Područne privredne komore Banjaluka, Aleksandar Ljuboja, gostujući u emisiji Bitno na ATV-u, rekao je da je protiv Krnjića već podnesena prijava nadležnim organima.

"Uputili smo krivičnu prijavu protiv čovjeka koji je jedan od najpoznatijih ljudi u BiH, ali ne po dobru. Tražimo da istražni organi otvore postupak i utvrde da li je tu bilo zloupotrebe službenog položaja i drugih radnji kojima je nanio direktnu štetu svima koji žive u BiH", poručio je Ljuboja.

Politička sabotaža preko leđa građana

Dok hiljade građana pred predstojeći Vaskrs spremaju živce za višesatna čekanja na starom, zagušenom prelazu, funkcionalnost novog objekta i dalje zavisi isključivo od volje člana Upravnog odbora UIO, Zijada Krnjića. Gradonačelnik Gradiške, Zoran Adžić, ovu opstrukciju naziva "tipičnom slikom BiH".

"Iole ko je normalan i želi napredak Gradiške, Republike Srpske i čitave BiH, očekuje da se taj most konačno otvori. Od samog početka vidimo ogromne, čisto političke opstrukcije. Moram pitati i sebe i građane i privrednike - da li zaista postoji dobra namjera? Sve je spremno, a stoji zbog jednog čovjeka koji tvrdi da to neće poboljšati promet. Sada ćemo opet biti svjedoci kolona: isto je bilo za katolički Uskrs, a sada će za pravoslavni Vaskrs ljudi ponovo čekati i po 15 sati", jasan je Adžić.

Dok se agonija nastavlja, privreda gubi milione, a građani ostaju taoci jedne političke odluke.

BiH

Cvijanović: Šmit definitivno odlazi, a političko Sarajevo neće diktirati ko dolazi

Svi znamo da je Gradiška na vratima Evropske Unije i da li će se to desiti zavisi od Krnjića, upozorio je u emisji ATV-a Bitno pomoćnik direktora u Sektoru za carine UIO BiH Boris Spasojević

"Upravni odbor čiji je član i Zijad Krnjić, donose odluke na prijedlog direktora naše institucije Uprave za indirektno oporezivanje gospodina Zorana Tegeltije. Da li će taj pravilnik ikada ugledati svjetlost dana zavisi od članova upravnog odmora, da se napravi sistematizacija da taj granični prelaz dobije svu funkcionalnost koja je predviđena. Naravno, tu postoji i raspoređuje se veliki broj ljudi, jer će to biti najznačajniji i najveći prelaz koji je sa Evropskom unijom. Svi znamo da je Gradiška na vratima Evropske Unije, a da li će se to desiti zavisi od Krnjića. Taj pravilnik o sistematizaciji je trebao biti usvojen", rekao je Spasojević.

Pročitajte više

Цвијановић: Шмит дефинитивно одлази, а политичко Сарајево неће диктирати ко долази

BiH

Cvijanović: Šmit definitivno odlazi, a političko Sarajevo neće diktirati ko dolazi

9 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Drastično pale cijene nafte nakon primirja Amerike i Irana

9 h

0
Весна Змијанац имала тешко д‌јетињство, мајка је оставила

Scena

Vesna Zmijanac imala teško d‌jetinjstvo, majka je ostavila

9 h

0
Панорамски поглед на Јерусалим, главни град Израела.

Svijet

Od sutra dozvoljene posjete svetim mjestima u Jerusalimu

9 h

0

Više iz rubrike

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Posjeta Donalda Trampa Mlađeg rezultat značajnih diplomatskih aktivnosti

10 h

3
Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача

Republika Srpska

Autoput Bijeljina-Rača nacionalni projekat: Naređen hitan sastanak

11 h

1
Доналд Трамп Млађи и Игор Додик на панел-дискусији у Банском двору.

Republika Srpska

Brojne reakcije na dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku

11 h

4
Доналд Трамп Млађи стигао у Бањалуку

Republika Srpska

Udruženje proizvođača električne energije saglasno sa Trampom Mlađim: Srpska ima značajnu razvojnu šansu

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

07

48

Nesmetano odvijanje saobraćaja

07

46

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

07

42

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

07

32

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

