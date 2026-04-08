Cvijanović: Šmit definitivno odlazi, a političko Sarajevo neće diktirati ko dolazi

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za RTRS da Kristijan Šmit definitivno odlazi iz BiH, te istakla da je propaganda da će na njegovo mjesto doći neko iz Velike Britanije.

To u Sarajevu, kaže Cvijanovićeva, postavljaju na način - ako nije Njemačka, onda to mora biti Velika Britanija, ali neće oni to diktirati.

"Propagandna mašinerija izbacuje sada i ime željenog kandidata, ali nije to baš tako. To je malo složeniji proces nego što su to zamislili", rekla je Cvijanović.

Cvijanovićeva je istakla da u Predsjedništvu BiH, oba doma Parlamentarne skupštine BiH i Savjetu ministara postoji totalno razmimoilaženje.

"Sve je opterećeno megalomanskim željama i ciljevima naših kolega iz Sarajeva i našim akcijama da se tome odupremo. Očito da neki u BiH misle da nisu završeni svi procesi", rekla je Cvijanović.