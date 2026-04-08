Vulić: Nedopustiv i opasan pritisak Izetbegovića na pravosuđe

Zahtjev lidera SDA Bakira Izetbegovića da VSTS BiH suspenduje predsjednika suda jer ne donosi odluke po političkom diktatu je nedopustiv, drzak i opasan pritisak na pravosuđe, ocijenila je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić.

Predsjedništvo SDA juče je pozdravilo aktivnosti Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH koje su rezultirale uključivanjem VSTS BiH u proces "potpunog i striktnog provođenja presuda Suda BiH protiv Milorada Dodika" i da očekuje disciplinske mjere, ako sud u Banjaluci nastavi da odbija provođenje presude.

Vulićeva je istakla da takve najave Izetbegovića nisu samo politički skandal, već otvoreno gaženje prava, demokratije i postojanja zakonodavne vlasti.

"Ako VSTS na ovo i pomisli da reaguje po nečijem nalogu, onda se s pravom postavlja pitanje da li je riječ o profesionalnoj i nezavisnoj instituciji ili o produženoj ruci politike", rekla je Vulićeva Srni.

Naglasila je da ovo nije pitanje jednog čovjeka ili jedne funkcije, već test da li uopšte u BiH postoji pravo.

"Ako se danas pristane na ovakav pritisak, sutra više neće postojati ni minimum nezavisnosti sudova", zaključila je Vulićeva.

Zato, naglasila je, ovakve izjave moraju biti jasno i glasno odbačene kao neprihvatljive, a svako dalje insistiranje na političkom uticaju treba smatrati direktnim napadom na institucije.

"Milorad Dodik je lider. Srpski narod vjeruje Miloradu Dodiku. To je de fakto koji neće promjeniti ni /Kristijan/ Šmit, ni Bakir", kategorična je Vulićeva.

Ona je zaključila da je BiH odavno zemlja apsurda, ali da se SDA zaista silno trudi da napravi "Apsurdistan", prenosi Srna.