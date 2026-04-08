Vladika Sergije ukazao da su vojnicima ugrožena vjerska prava i slobode

Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije obavijestio je funkcionere na nivou BiH da su ugrožena vjerska prava i slobode pravoslavnih pripadnika u Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara i Oružanim snagama BiH.

Episkop Sergije, koji obavlja dužnost vojnog episkopa, naveo je u dopisu da je ove godine ministar narušio praksu da potpisuje odluke o bogosluženjima, u kojima se detaljenije reguliše i pitanje evidentiranja vjerskih praznika za Božić i Vaskrs, čime su na grub način uskraćena osnovna vjerska prava zaposlenih.

Kako je pojasnio, od uspostavljanja Pravoslavne vjerske službe u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH bila je praksa da su odluke o bogosluženjima bile potpisivane od strane ministra, ali da je obaviješten da je od 2026. ova praksa narušena.

Obrazloženje je, kako je naveo, da se mora poštovati Zakon o radu u institucijama BiH i Zakon o službi u Oružanim snagama BiH, koji govore o vjerskim potrebama, a ne o praznicima, i time se onemogućava korištenje četiri dana koji su prepoznati u Zakonu o praznicima Republike Srpske kao vjerski praznici.

Napomenuo je da na nivou zajedničkih institucija BiH nema mnogih zajedničkih zakona, te da se na njih primjenjuju entitetski propisi prema mjestu prebivališta zaposlenog, prenose Nezavisne novine.

- Poštuju se mnogi entitetski zakoni prema mjestu prebivališta, dok se Zakon o praznicima Republike Srpske ne poštuje. Ovdje se očigledno radi o selektivnoj primjeni zakona po principu "sviđa mi se - ne sviđa mi se" - ocijenio je episkop Sergije u dopisu.

Istakao je i da odnedavno postoji praksa u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH kojom se, kako smatra, na grub način uskraćuju osnovna vjerska prava zaposlenih.

- Uskraćuje im se pravo na obilježavanje vjerskih praznika, gdje se oni evidentiraju kao plaćeno odsustvo radi zadovoljenja vjerskih ili tradicijskih potreba - istakao je vladika bihaćko-petrovački.

Ukazao je i na razliku između vjerskog praznika i plaćenog odsustva, te je, pozivajući se na propise, naveo da su taksativno propisani slučajevi u kojima se može ostvariti pravo na plaćeno odsustvo te obaveza podnošena posebnog zahtjeva, o kojem odlučuje poslodavac.

- Sa druge strane, praznici su tačno utvrđeni datumi u kalendarskoj godini, koji su određeni kao neradni dani na osnovu imperativnog propisa i o njihovom obilježavanju se ne podnosi nikakav zahtjev, niti o njima može odlučivati poslodavac svojim aktom u Formi rješenja - istakao je vladika, koji je predstavnik SPC u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama.

Napomenuo je i da su entitetski zakoni osnov za obilježavanje svih ostalih praznika za sve zaposlene u institucijama BiH, te tako, pored određenog broja istih praznika, zaposleni sa prebivalištem u Republici Srpskoj obilježavaju praznike koji se kao takvi ne obilježavaju u federaciji i obrnuto.

On je naglasio i da "poistovjećivanje vjerskih praznika sa vjerskim potrebama predstavlja pogrešnu pravnu kvalifikaciju, jer se time kolektivno pravo vjerske zajednice svodi na individualni institut plaćenog odsustva, što dovodi do posebnog diskriminisanja po osnovu vjere".

Iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara su se pozvali na Zakon o radu u institucijama BiH prema kojem je izuzetno, poslodavac dužan da omogući zaposleniku odsustvo do šest radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, radi zadovoljavanja njegovih vjerskih, odnosno tradicijskih ili drugih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plate - plaćeno odsustvo.

Kako tvrde, interni akt Ministarstva odbrane, odnosno Pravilnik o radu usklađen je sa zakonskim odredbama i na osnovu njega zaposleni u cijelom sistemu odbrane imaju pravo na dva dana plaćenog odsustva i četiri dana neplaćenog odsustva za zadovoljenje vjerskih potreba u toku kalendarske godine.

Dopis je vladika Sergije uputio na više adresa, među njima i Bošku Šiljegoviću, parlamentarnom vojnom povjereniku, koji je potvrdio da ga je dobio i da su pokrenute određene aktivnosti u vezi s tim pitanjem, prenosi Srna.