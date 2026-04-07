Košarac: Panel-diskusija prilika da se pokaže opredijeljenost Srpske za saradnju sa SAD

07.04.2026 18:59

Сташа Кошарац даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.
Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da je Republika Srpska i njeno rukovodstvo otvoreno za saradnju sa stranim investitorima.

Košarac je izjavio da je na današnjoj panel-diskusiji u Banjaluci, na kojoj se obratio sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi bilo riječi i o ulaganju u energetskom i IT sektoru, razvoju infrastrukture i potencijalima Republike Srpske.

"Razgovarano je i o prednostima i snazi Republike Srpske, koje potvrđuje činjenica da se i te kako razumiju poruke kojima se poziva na investicioni zamah u Srpskoj", rekao je Košarac novinarima nakon panel-diskusije.

Košarac je dodao da je bilo riječi i o odnosima Sjedinjenih Država i EU, te da se vidi tromost Unije.

Napomenuo je da je panel-diskusija bila prilika da se pokaže opredijeljenost Srpske za buduću saradnju sa SAD, te da ovaj događaj predstavlja ozbiljnu pobjedu Republike Srpske i potvrdu značaja politike koju vodi.

Сања Вулић

BiH

Vulić: Tramp Mlađi oduševljen Srpskom i njenim potencijalom


"To ćemo nastaviti i dalje. Republika Srpska ima dobre odnose sa SAD, Mađarskom, Kinom, Rusijom, Srbijom, Slovačkom što pokazuje da obezbjeđujemo jasan internacionalni kapacitet", rekao je Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

On je istakao da ovim sastankom Republika Srpska i tim okupljen oko predsjednika SNSD-a Milorada Dodika pokazuju sposobnost i kapacitet da u Banjaluci ugoste veoma značajne ljude, te time potvrde da je najveći grad Srpske mjesto međunarodnog dijaloga.


Više iz rubrike

Сања Вулић даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.

BiH

Vulić: Tramp Mlađi oduševljen Srpskom i njenim potencijalom

8 h

0
Огласио се ЦИК: Три жалбе на одлуку да се уговор додијели "Смартматику"

BiH

Oglasio se CIK: Tri žalbe na odluku da se ugovor dodijeli "Smartmatiku"

14 h

0
Лош на терену, лош у дипломатији: Због Трампа у Бањалуци Конаковића пљују у ФБиХ

BiH

Loš na terenu, loš u diplomatiji: Zbog Trampa u Banjaluci Konakovića pljuju u FBiH

14 h

2
Црква у ФБиХ

BiH

Ko je zapalio srpske crkve?

1 d

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

