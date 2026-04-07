Košarac: Panel-diskusija prilika da se pokaže opredijeljenost Srpske za saradnju sa SAD

Košarac je izjavio da je na današnjoj panel-diskusiji u Banjaluci, na kojoj se obratio sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi bilo riječi i o ulaganju u energetskom i IT sektoru, razvoju infrastrukture i potencijalima Republike Srpske.



"Razgovarano je i o prednostima i snazi Republike Srpske, koje potvrđuje činjenica da se i te kako razumiju poruke kojima se poziva na investicioni zamah u Srpskoj", rekao je Košarac novinarima nakon panel-diskusije.



Košarac je dodao da je bilo riječi i o odnosima Sjedinjenih Država i EU, te da se vidi tromost Unije.



Napomenuo je da je panel-diskusija bila prilika da se pokaže opredijeljenost Srpske za buduću saradnju sa SAD, te da ovaj događaj predstavlja ozbiljnu pobjedu Republike Srpske i potvrdu značaja politike koju vodi.

"To ćemo nastaviti i dalje. Republika Srpska ima dobre odnose sa SAD, Mađarskom, Kinom, Rusijom, Srbijom, Slovačkom što pokazuje da obezbjeđujemo jasan internacionalni kapacitet", rekao je Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.



On je istakao da ovim sastankom Republika Srpska i tim okupljen oko predsjednika SNSD-a Milorada Dodika pokazuju sposobnost i kapacitet da u Banjaluci ugoste veoma značajne ljude, te time potvrde da je najveći grad Srpske mjesto međunarodnog dijaloga.





