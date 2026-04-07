Loš na terenu, loš u diplomatiji: Zbog Trampa u Banjaluci Konakovića pljuju u FBiH

Bivši centar Bosne, a sada sarajevski diplomata Elmedin Konaković nije bio vičan ispod koša, ali ni u diplomatiji gdje ima više promašaja nego na košarkaškom terenu.

Sarajevsku javnost je uvjeravao da su upoznati sa svim dolascima američkih zvaničnika u BiH i da sarajevska diplomatija uzima najbolju lobističku kuću u SAD. U međuvremenu, u Banjaluku stiže sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi.

Lošu igru na diplomatskom terenu kritikovao je i lider SDA Bakir Izetbegović koji je najavio da Milorad Dodik sprema nešto "opasno" po BiH i da neko ozbiljan dolazi u Banjaluku: Imamo iluziju da Konaković i Bećirović kontrolišu procese. A, ustvari ih iznenađuju stvari, kao što će ih ovih dana ponovo zateći neke stvari koje će se dogoditi u Banjaluci.

Konaković je odmah nakon toga poletio da ohrabri sam sebe, ali i svoje diplomatske podvige.

"Mi se borimo da Amerika kada odlučuje o BiH ima prave informacije i u tome smo tri koraka ispred Milorada Dodika. Došli smo do toga da on čak počinje uzimati naše lobiste jer je shvatio da tamo razbacuje novac i ne ostvaruje ciljeve", rekao je Konaković i poručio da zna ko će doći u Banjaluku, ali ne želi da kaže.

"Posjeta će biti, ne želim da se hvalim da znam kada neko dolazi u Banjaluku. Mi smo srećni kada u Banjaluku dolaze američki predstavnici. To ni Dodik ne zna, to ni njegovi lobisti ne znaju. To je ono što smo prije dva mjeseca imali paniku, Dodik je probio prvu liniju, ušao je, slika se, radi. Međutim, mi smo zatvorili sve te ozbiljne i opasne procese za Bosnu i Hercegovinu. Dodik ne uspjeva svoj narativ nametnuti kao realan. Uzeo je najozbiljnije lobiste, Mark Cel, advokat, je kućni prijatelj sa Netanjahuom. Dodik ima direktan link sa Netanjahuom, ali ne uspjeva nametnuti narativ da je secesija normalan narativ", rekao je Konaković u emisiji Fejs TV 28. marta 2026. godine i poručio da je moguće da će neko doći, ali da ne želi govoriti o imenima.

"Ono što Dodik radi, mi radimo tri puta više. Posebno Denis Bećirović. On i ja smo imali više više sastanaka sa vrhom Stejt departmenta, osim Rubija, nego što je BiH u dvije decenije imala. Dodik je pri

Teške reakcije medija iz FBiH

Diplomatski promašaj Elmedina Konakovića našao se na udaru i medija u FBiH. Avaz je šefu bh. diplomatije posvetio tekst sa naslovom "Dok u Banjaluku dolazi Trampov sin, Konaković piše Karleuši o svojoj 'gu*ici'".

Oni pišu da dok Elmedin Konaković vodi polemiku sa estradnim ličnostima, realna politika odvija se u Banjaluci gdje u posjetu dolazi sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi.

"Drugim riječima, dok se ministar vanjskih poslova bavi javnim prepucavanjima s pjevačicom, jedan od najznačajnijih političkih kontakata iz SAD dolazi u BiH – ali ne u Sarajevo, nego u Banjaluku. Ova situacija dodatno dobija na težini ako se podsjetimo da je Konaković prije samo nekoliko dana uvjeravao javnost kako Bosna i Hercegovina ima “sjajne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama” i da je on u lobiranju naprosto razbio Milorada Dodika", piše Avaz.

Njegovo izlaganje su uporedili sa stilom "izlapjelog jalijaša sa Soukbunara".

"Kada je i da li će u Sarajevu doći neko i približno blizak američkom predsjedniku poput njegovog vlastitog sina? I ko u toj priči zaista vodi vanjsku politiku? No, Konaković u maniru političara koji vjeruje da se retorikom mogu nadomjestiti rezultati očigledno i dalje misli da se lijepim govorom i velikim riječima mogu riješiti svi izazovi s kojima se on i država suočavaju. Da se država vodi komentarima na društvenim mrežama, a diplomatija gradi u raspravama s estradom. A dok se Sarajevo bavi Karleušom, Banja Luka očito vodi ozbiljnije razgovore. I tu razlika postaje bolno vidljiva", piše Avaz.

Donald Tramp Mlađi dolazi u Banjaluku

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi boraviće danas, 7. aprila, u Banjaluci.

On će se u Republici Srpskoj sastati sa srpskim zvaničnicima i privrednicima.