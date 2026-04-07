Pavić: Dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku će dodatno podignuti ugled i vidljivost Srpske

Autor:Slaviša Đurković
Komentari:1
Politički analitičar Aleksandar Pavić kaže da će dolazak Donalda Trampa Mlađeg , sina američkog predsjednika, u Banjaluku dodatno podignuti ugled i vidljivost Republike Srpske.
"Ova posjeta jeste plod jasnog stava koji je na prvom mjestu iznio Milorad Dodik. On je tri puta podržao Donalda Trampa i predizbornim kampanjama. Ova posjeta je dokaz da Republika Srpska napravila ozbiljan prodor prema bitnim ličnostima u Vašingtonu. Bilo je toga i prije dolaska Trampa, a biće i poslije. To je veoma važno, time se diže i ugled Republike Srpske", kaže Pavić.
On ističe da posjeta daje dodatni legitimitet Republici Srpskoj i otvara nova vrata i mogućnosti i na ekonomskom, i na političkom planu.
"To pokazuje da je ovo rukovodstvo ipak nešto radilo i da se trudi na svaki mogući način da učvrsti položaj Republike Srpske i da dodatno ojača njene pozicije u Vašingtonu", ističe Pavić.
Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi doći će danas, 7. aprila, u zvaničnu posjetu Banjaluci. On će se sastati sa srpskim zvaničnicima i privrednicima. Ovo je nastavak odlične diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.
Trampova posjeta - dokaz poštovanja Republike Srpske. — SNSD (@SNSDDodik) April 7, 2026
Činjenica da je Banjaluka na mapi Donalda Trampa Mlađeg, sina predsjednika SAD, govori koliko je Banjaluka uzdignuta u geopolitičkom smislu.
Ova posjeta je plod dugogodišnjeg rada predsjednika Dodika, koji je podržao… pic.twitter.com/LKumW1HmSy
