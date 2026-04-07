Pavić: Dolazak Trampa Mlađeg u Banjaluku će dodatno podignuti ugled i vidljivost Srpske

Politički analitičar Aleksandar Pavić kaže da će dolazak Donalda Trampa Mlađeg , sina američkog predsjednika, u Banjaluku dodatno podignuti ugled i vidljivost Republike Srpske.

"Ova posjeta jeste plod jasnog stava koji je na prvom mjestu iznio Milorad Dodik. On je tri puta podržao Donalda Trampa i predizbornim kampanjama. Ova posjeta je dokaz da Republika Srpska napravila ozbiljan prodor prema bitnim ličnostima u Vašingtonu. Bilo je toga i prije dolaska Trampa, a biće i poslije. To je veoma važno, time se diže i ugled Republike Srpske", kaže Pavić.

On ističe da posjeta daje dodatni legitimitet Republici Srpskoj i otvara nova vrata i mogućnosti i na ekonomskom, i na političkom planu.

"To pokazuje da je ovo rukovodstvo ipak nešto radilo i da se trudi na svaki mogući način da učvrsti položaj Republike Srpske i da dodatno ojača njene pozicije u Vašingtonu", ističe Pavić.

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi doći će danas, 7. aprila, u zvaničnu posjetu Banjaluci. On će se sastati sa srpskim zvaničnicima i privrednicima. Ovo je nastavak odlične diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.