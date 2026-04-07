Trišić Babić: Banjaluka danas regionalna vijest broj jedan

U ovom trenutku kada svijet gori mi imamo jednog ovako važnog gosta. Banjaluka je danas regionalna vijest broj jedan, to je sasvim sigurno, rekla je za RTRS Ana Trišić Babić, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika Donalda Trampa, danas dolazi u Banjaluku. Očekuje se da će se sastati s privrednicima iz Republike Srpske, s kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja.

- Divan dan za Banjaluku. Posjeta je poludnevna, ali dovoljno dugo da se ovako važan gost vidi sa našim ljudima. Biće to panel diskusija u kojoj će se predstaviti budućnost svijeta, privrede, ekonomije. Očekuje se preko 100 učesnika. Biće to jako zanimljivo predavanje - naglasila je Trišić Babić.

Podsjetila je u kakvoj je poziciji bila Republika Srpska još samo prije godinu dana.

- Sjetite se gdje smo bili prošle godine u ovo vrijeme, kakav je pritisak bio na Srpsku i njene političare. Mi smo se pozicionirali da imamo posjete američkih predstavnika, zvaničnika. Bile su posjete i prije Trampa Mlađeg, a biće ih još, imaćemo u aprilu i maju još dvije važne posjete - dodala je Trišić Babić.

Iako federalni mediji nisu blagonakloni prema ovoj posjeti, Ana Trišić Babić naglašava da to uopšte nije važno.

- Šta pišu federalni mediji, to nas ne treba zanimati, jer šta god da se ovdje desi, oni neće pisati pozitivno o Republici Srpskoj - istakla je Trišić Babić.

Podsjećamo, Trišić Babić postavljena je za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

- Kancelarija će obuhvatiti sve segmente života. Ona će pripremati strateške dokumente, važne teze za sve naše zvaničnike, ko god ima kontakt sa međunarodnim faktorom - zaključila je Trišić Babić.

