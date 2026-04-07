Šolaja za ATV: Posjeta Trampa pokazatelj da Republika Srpska ide u dobrom pravcu

Милош Шолаја Политички аналитичар
Današnja posjeta dobar pokazatelj da je Republika Srpska koja u jednom dobrom pravcu kada se govori o ekonomskoj saradnji, rekao je Bojan Šolaja politički analitičar.

"Ovo je rezultat napora koji je Republika Srpska uložila do sada na međunarodnom planu, da prikaže Republiku Srpsku na onaj način koji je prepoznatljiv. Imamo i ovu današnju posjetu koja je prije svega usmjerena na ekonomsku saradnju i danas ćemo u Banjaluci imati priliku da na jednom forumu vidimo privrednike iz Republike Srpske koji će imati priliku da otvoreno razgovaraju sa predstavnicima biznis sfere iz SAD-a", kaže Bojan Šolaja.

Šolaja pojašnjava da je poseban značaj ove posjete to što se radi o sinu predsjednika SAD-a koji se nalazi da čelu privatne kompanije koja je globalno poznata kao i da je predstavnik jedne od najuticajnijih porodica u Sjedinjenim Američkim Državama.

Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku: Ko je Donald Tramp Mlađi?

"Ovo je dobar pokazatelj da je Republika Srpska regija koja ide u jednom dobrom pravcu kada govorimo o ekonomskoj saradnji. U nazad dvije do tri godine možemo da vidimo da je Republika Srpska kroz svoje aktivnosti na međunarodnom nivou uspjela da ostvari saradnju sa nizom zemalja kako na istoku tako i Zapadu", kaže Šolaja.

Šolaja zaključuje da je današnja posjeta značajna za Republiku Srpsku jer otvara novi prostor za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim partnerima koji će biti zainteresovani da ulažu u Republiku Srpsku.

Pročitajte više

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Republika Srpska

MUP Srpske izdao obavještenje: Danas na snazi više zabrana

20 h

0

Uživo

Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон у Бањалуци

Republika Srpska

UŽIVO: Donald Tramp Mlađi u Banjaluci

20 h

35

Uživo

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Večeras ističe ultimatum

20 h

0
Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku: Ko je Donald Tramp Mlađi?

20 h

0

Više iz rubrike

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Republika Srpska

MUP Srpske izdao obavještenje: Danas na snazi više zabrana

20 h

0

Uživo

Доналд Трамп Млађи и Бетина Андерсон у Бањалуци

Republika Srpska

UŽIVO: Donald Tramp Mlađi u Banjaluci

20 h

35
Доналд Трамп млађи слуша говор предсједника Доналда Трампа о стању нације у Капитолу САД у Вашингтону, 24. фебруара 2026. године.

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku: Ko je Donald Tramp Mlađi?

20 h

0
Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić poručio Blanuši: Gorivo za sjetvu uveliko preuzeto

1 d

1

