Ovo je odgovor Irana na Trampov ultimatum

Iran i Izrael razmjenjivali su jutros napade, a Teheran je odbio ponovo otvoriti Hormuški moreuz i prihvatiti sporazum o prekidu vatre uoči roka koji je postavio američki predsjednik Donald Tramp da pristane na njegove zahtjeve ili će biti „uništen“, piše agencija Rojters.

Iran je odbacio američki prijedlog kojem je posredovao Pakistan za trenutni prekid vatre i ukidanje njegove učinkovite blokade moreuza, nakon čega bi uslijedili pregovori o širem mirovnom rješenju u roku od 15 do 20 dana, prema izvoru upoznatom s planom.

Iranski odgovor u 10 tačaka

Iranski odgovor sastojao se od 10 tačaka, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški moreuz, ukidanje sankcija i obnovu, izvijestila je službena novinska agencija IRNA. U ponedjeljak je Tramp rekao da se „cijela zemlja može uništiti u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti sutra naveče“.

Zaprijetio je uništiti iranske elektrane i infrastrukturu ako Teheran odbije pristati prije roka. Bez dogovora, Tramp je rekao da će „svaki most u Iranu biti sravnjen“ do ponoći po istočnom vremenu (4 sata po Griniču) u srijedu i da će „svaka elektrana u Iranu biti uništena, gorjeti, eksplodirati i nikada se više neće koristiti“.

Borbe se nastavljaju

Rano jutros, izraelska vojska izjavila je da je završila val vazdušnih napada usmjerenih na infrastrukturu iranske vlade u Teheranu i drugim područjima. Koristila je sisteme protivvazdušne odbrane kako bi presrela projektile lansirane iz Irana.

Saudijska Arabija presrela je balističke projektile prema svojoj istočnoj regiji, a ostaci su pali u blizini energetskih postrojenja, saopštilo je ministarstvo odbrane bez preciziranja ko je lansirao projektile. Saudijska Arabija napadnuta je stotinama iranskih projektila i dronova otkako su SAD i Izrael počeli rat protiv Irana 28. februara, od kojih je većina presretnuta, rekle su vlasti. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein u utorak su istovremeno izdali upozorenja za javnu bezbjednost.

„Nisam zabrinut zbog ratnih zločina“

Tramp je odbacio pitanja o tome da li bi uništavanje iranskih elektrana predstavljalo ratne zločine, rekavši da „uopšte nije“ zabrinut zbog te mogućnosti. „Nadam se da to neću morati učiniti“, rekao je.

Iranski izaslanik u Ujedinjenim nacijama u ponedjeljak je rekao da je Trampova prijetnja napadom „izravno podsticanje na terorizam i pružanje jasnih dokaza o namjeri počinjenja ratnih zločina prema međunarodnom pravu“.

Iranski zamjenik ministra sporta Alireza Rahimi pozvao je u utorak umjetnike i sportiste da formiraju ljudske lance u elektranama širom zemlje, a iransko vrhovno vojno zapovjedništvo reklo je da je Tramp „u zabludi“.

Sinagoga u središtu iranskog glavnog grada teško je oštećena američko-izraelskim projektilom u utorak, prema poluslužbenoj novinskoj agenciji Mehr.

Ključni pritisak

Cijene nafte u utorak kretale su se oko 110 dolara po barelu dok se približava Trampov rok i malo je vidljivih izgleda za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, ključne globalne tranzitne tačke za naftu koja je podstakla zabrinutost zbog inflacije širom svijeta.

Iran je praktično zatvorio Hormuz, prolaz za oko petinu svjetske opskrbe naftom i prirodnim gasom, koristeći ga kao snažan pregovarački adut kojeg se ne želi odreći.

Cijena sirove nafte porasla je za 0,4 odsto na 110,19 dolara po barelu, dok se cijena američke nafte Vest Teksas Intermidijet povećala za 0,8 odsto na 113,31 dolar. Tramp je na rubu političke krize jer se Iran pokazao težim protivnikom nego što je predvidio na početku sukoba, za koji je rekao da je cilj spriječiti zemlju u izgradnji nuklearnog oružja i razvoju projektila za njegovu isporuku.

Sa 13 poginulih američkih vojnika od početka sukoba, našao se na još opasnijem terenu kada je u petak srušen američki borbeni avion F-15E, a jedan od dvojice pilota ostao je zaglavljen duboko na iranskoj teritoriji.

Spasilačka misija američkih komandosa s ciljem izvlačenja oficira pomogla je u sprečavanju katastrofalne eskalacije političke krize za Trampa.

Hiljade ljudi ubijeno je širom Bliskog istoka u ratu, uključujući 3546 u Iranu, izjavila je američka grupa za ljudska prava HRANA, i gotovo 1500 u Libanu gdje je Izrael ciljao miliciju Hezbolaha koju podržava Iran.

(Indeks)