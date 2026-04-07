Logo
Large banner

Najodlikovaniji vojnik i nacionalni heroj optužen za ratne zločine

Autor:

ATV
07.04.2026 08:51

Komentari:

0
Najodlikovaniji vojnik Australije uhapšen je i biće optužen za ratne zločine nad nenaoružanim civilima tokom misije u Avganistanu, saopštila je policija. Mediji navode da se radi o Benu Robertsu-Smitu, te uhapšen je jutros na aerodromu u Sidneju

Muškarac, koga je policija identifikovala kao bivšeg pripadnika Australijskih odbrambenih snaga starog 47 godina, a mediji kao Bena Robertsa-Smita, uhapšen je jutros na aerodromu u Sidneju.

Ubistva pet ljudi u Avganistanu

Policija je navela da će mu na teret biti stavljena ubistva pet ljudi u Avganistanu između 2009. i 2012. godine, navodi policija.

Policijski komesar Kris Baret rekla je na konferenciji za novinare da je u optužnici navedeno da žrtve nisu učestvovale u neprijateljstvima u vrijeme kada su ubijene u Avganistanu i da su ti ljudi bili pritvoreni, nenaoružani i pod kontrolom pripadnika australijske vojske.

Policija tvrdi da je žrtve upucao optuženi ili da su ih upucali podređeni postupajući po njegovim naređenjima i u njegovom prisustvu.

Iz policije su naveli da će biti optužen u pet tačaka, a maksimalna kazna za svaku tačku je doživotni zatvor.

Proglašen za nacionalnog heroja

Roberts-Smit je proglašen nacionalnim herojem nakon što je dobio nekoliko najviših vojnih odlikovanja, uključujući Viktorijin krst, za svoje postupke tokom šest misija u Avganistanu od 2006. do 2012. godine.

Roberts-Smit je negirao navode o nezakonitim radnjama tokom svoje službe.

List "Najn entertejnment" prvi je pisao o tim događajima u seriji članaka od 2018. godine, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Australija

Avganistan

Australija vojnik ratni zločin

Ben Roberts Smit

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner