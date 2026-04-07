Najodlikovaniji vojnik i nacionalni heroj optužen za ratne zločine

Muškarac, koga je policija identifikovala kao bivšeg pripadnika Australijskih odbrambenih snaga starog 47 godina, a mediji kao Bena Robertsa-Smita, uhapšen je jutros na aerodromu u Sidneju.

Policija je navela da će mu na teret biti stavljena ubistva pet ljudi u Avganistanu između 2009. i 2012. godine, navodi policija.

Policijski komesar Kris Baret rekla je na konferenciji za novinare da je u optužnici navedeno da žrtve nisu učestvovale u neprijateljstvima u vrijeme kada su ubijene u Avganistanu i da su ti ljudi bili pritvoreni, nenaoružani i pod kontrolom pripadnika australijske vojske.

Policija tvrdi da je žrtve upucao optuženi ili da su ih upucali podređeni postupajući po njegovim naređenjima i u njegovom prisustvu.

Iz policije su naveli da će biti optužen u pet tačaka, a maksimalna kazna za svaku tačku je doživotni zatvor.

Proglašen za nacionalnog heroja

Roberts-Smit je proglašen nacionalnim herojem nakon što je dobio nekoliko najviših vojnih odlikovanja, uključujući Viktorijin krst, za svoje postupke tokom šest misija u Avganistanu od 2006. do 2012. godine.

Roberts-Smit je negirao navode o nezakonitim radnjama tokom svoje službe.

List "Najn entertejnment" prvi je pisao o tim događajima u seriji članaka od 2018. godine, prenosi Srna.