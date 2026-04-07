Orban: Nećemo dozvoliti nelegalne migracije

ATV
07.04.2026 08:31

0
Foto: Tanjug/Zoltan Mathe/MTI via AP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je njegova migraciona politika jasna i čvrsta i da neće dozvoliti nelegalne migracije.

"Nećemo dozvoliti da se ovdje učvrste nelegalne migracije. Sa patriotskom vladom, nastavićemo da štitimo naše granice", naveo je Orban na Iksu.

On je dodao da se prilikom donošenja odluke o podizanju ograde na mađarskoj granici konsultovao sa lokalnim stanovništvom, crkvenim liderima sa iskustvom u suživotu hrišćana i muslimana, kao i sa muslimanskim prijateljima.

Orban je rekao da je od svih dobio podršku da zaustavi nelegalne migrante na ovaj način, prenosi Srna.

