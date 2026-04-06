U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

Premijer Mađarske Viktor Orban krenuo je rano jutros ka granici sa Srbijom da provjeri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani.

- Uskršnji ponedeljak, 6 ujutru. Umjesto polivanja, idemo ka mađarsko-srpskoj granici. Juče su pokušali da dignu u vazduh gasovod na srpskom dijelu. Provjeravamo da li je sve u redu na mađarskoj strani. Javiću se uživo sa razvojem događaja - naveo je Orban u svojoj objavi na Fejsbuku uz video-snimak.

Mađarski premijer je u nedjelju popodne sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu te zemlje, nakon što su srpske vojne službe pronašle eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

Nakon sjednice, Orban je najavio da će vojne snage koje štite dio gasovoda Turski tok koji se nalazi u Mađarskoj biti dodatno pojačane. Orban je na video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na Fejsbuku juče zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "brzom i efikasnom odgovoru".

Mađarski premijer je dodao da u tom incidentu nije bilo povrijeđenih, kao i da je predupređen "čin sabotaže". Orban je dodao da gasovod radi normalno i bez prekida.

Vučić je prethodno saopštio da su na teritoriji opštine Kanjiža pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima i istakao da je Vojska Srbije juče uspjela da predupredi akciju protiv vitalnih interesa zemlje kao i da će se Srbija nemilosrdno obračunati sa svakim ko misli da ugrožava njenu vitalnu infrastrukturu.

Gasovod Turski tok godišnje transportuje 7,5 do osam milijardi kubnih metara i predstavlja glavnu energetsku arteriju Mađarske.