Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

Erol Mask, otac američkog preduzetnika Ilona Maska, izjavio je da vjeruje da je američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin još uvijek živ.
„On je definitivno živ. Epstajn nije mrtav. Nema sumnje u to... Mislim, nema šanse da je mrtav, čak ni približno“, rekao je Erol Mask.
On je doveo u pitanje zvaničnu verziju Epstinove smrti, ukazujući na okolnosti pronalaska njegovog tijela.
Prema Maskovim riječima, bezbjednosne kamere su bile isključene, a zatvorski čuvari su spavali u vrijeme incidenta.
Prema podacima Ministarstva pravde SAD, nedostaje 62 sekunde snimka sa nadzorne kamere u zatvoru u kojem je Epstin bio pritvoren - od 23:58:58 do 00:00 časova, što se pripisuje svakodnevnom automatskom resetovanju starog sistema za snimanje videa.
Džidži Hadid o Epstinovim fajlovima: "Nikada nisam srela to čudovište"
Epstajn je 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualne eksploatacije i zavjeru za učešće u takvim aktivnostima, a preminuo je je krajem jula te godine.
Nakon istrage, američke vlasti su zaključile da je izvršio samoubistvo.
Svijet
3 d0
Svijet
4 d0
Svijet
4 d0
Svijet
5 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
Svijet
1 d0
