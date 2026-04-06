Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

ATV
06.04.2026 07:46

Ерол Маск отац Илона Маска
Foto: Youtube/djvlad

Erol Mask, otac američkog preduzetnika Ilona Maska, izjavio je da vjeruje da je američki finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin još uvijek živ.

„On je definitivno živ. Epstajn nije mrtav. Nema sumnje u to... Mislim, nema šanse da je mrtav, čak ni približno“, rekao je Erol Mask.

On je doveo u pitanje zvaničnu verziju Epstinove smrti, ukazujući na okolnosti pronalaska njegovog tijela.

Prema Maskovim riječima, bezbjednosne kamere su bile isključene, a zatvorski čuvari su spavali u vrijeme incidenta.

Prema podacima Ministarstva pravde SAD, nedostaje 62 sekunde snimka sa nadzorne kamere u zatvoru u kojem je Epstin bio pritvoren - od 23:58:58 do 00:00 časova, što se pripisuje svakodnevnom automatskom resetovanju starog sistema za snimanje videa.

Epstajn je 2019. godine u Sjedinjenim Američkim Državama optužen za trgovinu maloljetnicima u svrhu seksualne eksploatacije i zavjeru za učešće u takvim aktivnostima, a preminuo je je krajem jula te godine.

Nakon istrage, američke vlasti su zaključile da je izvršio samoubistvo.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Erol Mask

Džefri Epstin

Ilon Mask

