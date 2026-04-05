Ovo je satnica za otvaranje Hormuškog moreuza

05.04.2026 19:52

Ово је сатница за отварање Хормушког мореуза
Foto: Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Donald Tramp se ponovo oglasio na društvenim mrežama u vezi Irana, naizgled pojašnjavajući svoj rok za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, koji Teheran trenutno blokira.

"Utorak, 20 sati po istočnom vremenu (2 sata ujutro u srijedu po centralnoevropskom vremenu, op.a.)! - objavio je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prethodno je zaprijetio da će ciljati kritičnu iransku infrastrukturu ako se ključna brodska ruta za snabdijevanje naftom ne otvori do isteka njegovog roka, pisali smo ranije.

Šta će se desiti u utorak? Najžešća prijetnja Donalda Trampa do sada

Tramp je rekao da će utorak biti "dan elektrane i dan mosta, sve u jednom".

Međutim, također je nagovijestio da postoji "dobra šansa" da s Iranom postigne dogovor sutra, navodeći za Foks njuz da Teheran "sada pregovara".

"Utorak će biti Dan elektrana i Dan mosta, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ništa slično! Otvorite prokleti moreuz, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – Samo gledajte! Hvala Alahu- ranije je napisao Tramp.

