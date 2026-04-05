Most u Česmi se otvara sljedeće sedmice

Radovi se privode kraju i skoro sve je spremno za otvaranje mosta u Česmi na koji se godinama čeka. Bilo bi i ranije da je Gradska uprava imala kapacitete za završetak projekta, ali nije. Zato su obavezu završetka izgradnje mosta i pristupnih puteva preuzeli Putevi Republike Srpske.

Lider SNSD-a, Milorad Dodik, ističe da je otvaranje mosta veoma značajno za građane, a i samu Banjaluku, jer će smanjiti velike gužve prema tom dijelu grada.

"Bili smo bukvalno prisiljeni da preuzmemo i ove saobraćajnice jer da to nismo uradili ovaj most bi visio kao dokaz nesposobnosti Gradske uprave koja nije imala kapacitete da to završi. Ovdje su bili snažni imovinsko-pravni probemi koji su se, u međuvremenu, riješili", rekao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Nakon izgradnje mosta, ostaje da se završi i saobraćajnica ka Vrbanji i Čelincu čime će se dodatno rasteretiti grad iz tog pravca.

"Jedan kapitalan projekat, ne samo za Česmu Kumsale, već i za Banjaluku i Republiku Srpsku. Otvaranjem ovog mosta doći će do značajnog preusmjeravanja saobraćaja prema Vrbanji, Čelincu i Kotor Varošu, Tesliću i čitavoj toj regiji. S ovim mostom riješićemo velik saobraćajni problem", rekao je Miroslav Janković, v. d. direktora Puteva Republike Srpske.

Građani naselja Česma konačno dočekuju otvaranje mosta koji će značajno olakšati svakodnevni život mještana. Konačno će imati direktnu komunikaciju sa gradom.

"Prije svega, želio bih da istaknem da je ovo od veoma velikog značaja za sve građane Česme. Kao što vidite, radovi se privode kraju, a kroz koji dan ćemo i otvoriti most, ali sve zahvaljujući Miloradu Dodiku, Vladi Republike Srpske i Putevima koji su ovo i uradili, kaže Srđan Krejić, član Savjeta mjesne zajednice Česma

Dok se Gradska uprava bavi estetskim ukrašavanjem grada, za investicije koje su od krucijalnog značaja svim građanima, nema kapacitet. Za to vrijeme, Vlada Republike Srpske prinuđena je da krpi propuste Gradske uprave. Vrijednost radova na samom mostu iznosi nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko milion i po KM. sve su u potpunosti finansirali Putevi i Vlada Republike Srpske.