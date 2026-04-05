Dodik: Most u Česmi biće završen naredne sedmice

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će most u banjalučkom naselju Česma biti završen naredne sedmice na radost građana sa obje strane Vrbasa, okolnih mjesta, svih putnika i turista koji ovuda prolaze.

"Ovde smo bili prije četiri godine. Bili smo, bukvalno, prisiljeni da preuzmemo ove saobraćajnice, a da to nismo uradili ovaj most bi visio kao dokaz nesposobnosti", izjavio je novinarima Dodik, koji je sa vršiocem dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslavom Jankovićem danas posjetio gradilište mosta u Česmi.

Dodik je ukazao da Gradska uprava Banjaluke nije imala kapacitete da to završi i da su ovdje bili snažni imovinsko-pravni problemi koji se riješeni u međuvremenu.

"Iduće sedmice ovaj most će biti završen i sve će biti otvoreno. Ostaje dalje da gradimo saobraćajnicu prema Vrbanji, Čelincu i time će se rastereti izlaz i ulaz u grad iz tog pravca", istakao je Dodik.

On je zahvalio vršiocu dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" i njegovom timu što su predano radili.

"Oni su veoma skoro preuzeli ovaj dio posla koji je bio težak za rješavanje, ali kad se nešto hoće, onda se i može, na radost građana i sa jedne i sa druge strane Vrbasa, Vrbanje, Čelinca i svih ljudi, namjernika, koji ovuda putuju, turista. Ovo će biti značajno komunikaciono osvježenje za grad", naglasio je Dodik.

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu su nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.