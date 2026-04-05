Dodik i Janković obišli gradilište mosta u Česmi

05.04.2026 10:32

Додик Јанковић мост Чесма
Lider SNSD-a Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković posjetili su danas gradilište mosta u Česmi, koji bi trebalo da bude otvoren tokom naredne sedmice.

Gradilište je posjetio i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Janković je ranije izjavio Srni da bi most preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma trebalo da bude otvoren do pravoslavnog Vaskrsa.

Prema ranijim odlukama Vlade Srpske, preduzeće "Putevi" je preuzelo obavezu završetka mosta u Česmi, kao i izgradnju pristupnih puteva, iako je prvobitno bilo planirano da taj dio realizuje grad Banjaluka.

Janković je ranije rekao da će otvaranje ovog mosta i pristupnih saobraćajnica donijeti znatne koristi građanima koji tu žive, ali i stanovništvu susjednog Čelinca, Kotor Varoša i Teslića.

Vrijednost izvedenih radova na samom mostu su nešto manje od sedam miliona KM, a pristupnih saobraćajnica oko 1,5 miliona KM, a sve su u potpunosti finansirali "Putevi" i Vlada Srpske.

