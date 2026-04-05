Nema problema na relaciji Dodik-Stevandić

Nema problema na relaciji čovjeka koji i dalje odlučuje o manje-više svemu i čovjeka koji vodi najvišu zakonodavnu vlast u Srpskoj. Potvrdili su to danas obojica i, što se njih tiče, stavili tačku na priču koju su mnogi protivnici vlasti u posljednja 32 sata nazvali početkom problema u raju.

"Stevandić je naš stabilan partner. Mi računamo na Ujedinjenu Srpsku u svemu onome što nas čeka na predstojećim izborima. Stevandić i njegova partija su se pokazali kao značajni i bliski partneri SNSD-u i Republici Srpskoj, a tako će i osttai. Ne bi trebalo od toga, ali očigledno je neko jedva dočekao da od toga pravi galamu, a ja imam povjerenje u članove Ujedinjene Srpske , oni su prisutni na terenu, pokazali su se kao jedan od najlojalnijih partnera i mi ćemo to veoma cijeniti i oko toga nema nikakve dileme. Što se tiče drugih opozicionih političkih partija, vidljivo je da u politici postoji određena netrepeljivost i neko je smislio da sada tu netrepeljivost prebaci na ovaj, da ne kažem opozicioni dio. Mislim da tu ne treba nikakve probleme praviti. Stevandiću ja vjerujem i imaće bolji rezultat nego što je imao do sada, a u tome ćemo svi učestvovati i pomoći, i drugi kolacioni partneri, jer samo zajedno mi možemo da napravimo dobar rezultat, a naš cilj jeste da SNSD postigne apsolutnu većinu u Parlamentu, a zajedno sa koalicionim partnerima i Ujedinjenom Srpskom i svim drugim, da obezbijedimo 2/3 većinu i na taj način da stabilizujemo političke, ali i svake druge, prilike u Republici Srpskoj. Prvenstveno, treba da na nivou BiH pošaljemo jedan jedinstven i stabilan tim, a ne kao do sada. Imali smo opoziciju koja je radila za BiH, a ne za Republiku Srpsku. Stevandić je pokazao da zaslužuje svako poštovanje što se tiče političke korektnosti, koju je uvijek i pokazivao. Mislim da se radi o nekoj tehničkoj grešci koju su neki mediji iskoristili da naprave neku famu. Razgovaraću sa Stevandićem i sa drugima, ali mislim da nema neke potrebe praviti galamu oko toga. To je nešto što žele opozicija i drugi. Dakle, još jednom ću potvrditi da je Ujedinjena Srpska naš značajan partner i mi osjećamo njihovu aktivnost na terenu. Mislim da ono što je iskazano nije realan prikaz njihove moći na terenu", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Nenad Stevandić svoje je rekao na „iksu“. Poslije majmun-objave od juče, pa još jedne u kojoj je sumirao svoj lični i doprinos svoje stranke, te zaprijetio da ga se čuva ko ga proba poniziti poslije svega, u odgovoru na upozorenje jednog komentatora da će u koaliciji proći kao nekad Marko Pavić, Stevandić je stavio svoju tačku na aktuelnu priču o sukobima u vladajućoj koaliciji.

„Dodik jedini razumije i nije do njega“, kaže Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske.

Pripreme za izbore u oktobru su počele. Dodik i Stevandić imaće pune ruke posla – pored države, i s koalicijom, i sa svojim strankama. Ukoliko usput nijedan ne zaboravi ultimativnu viziju Republike Srpske i širu sliku, ova tikva neće lako pući. Jer od svih političkih veza u Republici Srpskoj, ovo je jedna od onih koje nisu ni nastale, ni ojačane - ni iz prijateljstva, ni iz ličnih interesa.