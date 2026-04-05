Dmitrijev: Njemačka postaje nebitna za svjetsku ekonomiju

05.04.2026 18:18

Komentari:

0
Кирил Дмитријев
Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije, prokomentarisao je na Iksu vijest da se očekuje da će "udio Njemačke u globalnom BDP-u pasti na 4 odsto do 2030. godine", što je, kako se ističe najniži nivo u poslednjih pola vijeka".

"Njemačka postaje nebitna za svjetsku ekonomiju. Ako igraš glupe igre – dobijaš glupe nagrade", istakao je ruski zvaničnik.

On je ranije komentarisao da je "Evropa pucala sama sebi u nogu odustajanjem od ruske energije"

"EU sa zakašnjenjem od 15 godina upozorava da nije spremna za 'dugotrajni energetski šok'. Nije uspjela da diverzifikuje energetske tokove, vodeći se rusofobičnom, 'zelenom' i 'vouk' ideologijom", napisao je takođe ranije Dmitrijev.

