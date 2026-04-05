Drvo ubilo bebu, majku i djevojčicu dok su tragali za uskršnjim jajima: Detalji horora u Njemačkoj

Beba stara 10 mjeseci, njena majka (21) i djevojčica stara 16 godina poginuli su kada je na njih palo drvo dok su tragali za uskršnjim jajima u jednoj šumi u Njemačkoj.

Tragedija se dogodila oko 11 časova u Satrupholmu, u opštini Mitelangeln.

Prema navodima, ogromno drvo se sručilo na više ljudi tokom potrage za uskršnjim jajima. Djevojčica i bebina mama ostale su mrtve na licu mjesta, dok je beba sa teškim povredama bila helikopterom prebačena u bolnicu. Nažalost, uprkos naporima ljekara, bebi nije bilo spasa. Proglašena je mrtvom. Mediji navode da je u pitanju djevojčica.

Podsjetimo, poziv je hitna pomoć primila oko 11 časova, uz navode da je više osoba ostalo zarobljeno ispod ogromnog drveta koje je palo.

Na mjesto nesreće odmah su stigli brojni vatrogasci, hitna pomoć i dva helikoptera. Ukupno je više od 80 spasilačkih službi bilo angažovano, a prisutni stanovnici i osoblje dečje ustanove su dobijali psihološku podršku.

Kako smo ranije pisali, u neposrednoj blizini šume bio je parkiran autobus dječije ustanove, a očevici navode da su oko mjesta nesreće rasuta šarena uskršnja jaja – pretpostavlja se da se drvo srušilo dok su djeca i odrasli tražili jaja.

