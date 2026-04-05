Drvo ubilo bebu, majku i djevojčicu dok su tragali za uskršnjim jajima: Detalji horora u Njemačkoj

Beba stara 10 mjeseci, njena majka (21) i djevojčica stara 16 godina poginuli su kada je na njih palo drvo dok su tragali za uskršnjim jajima u jednoj šumi u Njemačkoj.
Tragedija se dogodila oko 11 časova u Satrupholmu, u opštini Mitelangeln.
Prema navodima, ogromno drvo se sručilo na više ljudi tokom potrage za uskršnjim jajima. Djevojčica i bebina mama ostale su mrtve na licu mjesta, dok je beba sa teškim povredama bila helikopterom prebačena u bolnicu. Nažalost, uprkos naporima ljekara, bebi nije bilo spasa. Proglašena je mrtvom. Mediji navode da je u pitanju djevojčica.
Podsjetimo, poziv je hitna pomoć primila oko 11 časova, uz navode da je više osoba ostalo zarobljeno ispod ogromnog drveta koje je palo.
Šta će se desiti u utorak? Najžešća prijetnja Donalda Trampa do sada
Na mjesto nesreće odmah su stigli brojni vatrogasci, hitna pomoć i dva helikoptera. Ukupno je više od 80 spasilačkih službi bilo angažovano, a prisutni stanovnici i osoblje dečje ustanove su dobijali psihološku podršku.
Kako smo ranije pisali, u neposrednoj blizini šume bio je parkiran autobus dječije ustanove, a očevici navode da su oko mjesta nesreće rasuta šarena uskršnja jaja – pretpostavlja se da se drvo srušilo dok su djeca i odrasli tražili jaja.
(Telegraf)
Svijet
16 h0
Svijet
16 h0
Društvo
17 h0
Zanimljivosti
17 h0
Svijet
16 h0
Svijet
16 h0
Svijet
18 h0
Svijet
20 h0
