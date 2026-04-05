Šta će se desiti u utorak? Najžešća prijetnja Donalda Trampa do sada

Slaviša Đurković
05.04.2026 15:36

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je do sada najžešću prijetnju Iranu da će ukoliko ne otvore Hormuški moreuz živjeti u paklu.

"Utorak će u Iranu biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Neće biti ničega sličnog tome! Otvorite je*eni moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - SAMO GLEDAJTE! Neka je hvala Alahu", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Truth social".

Tramp je i ranije prijetio napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški moreuz.

U svojoj prethodnoj objavi na istoj mreži pisao je o spasavanju člana posade aviona F-15 koji je bio teško ranjen nakon rušenja iznad Irana.

"Iranska vojska ga je intenzivno tražila, u velikom broju, i bila je blizu", poručio je.

Dodao je da je riječ o visokom časniku te da je operacija spašavanja bila izuzetno rizična.

"Ovakve akcije rijetko se izvode zbog opasnosti za ljude i opremu", naveo je.

"Nevjerovatna hrabrost"

Tramp je posebno pohvalio američku vojsku zbog izvedene operacije.

"To je nevjerojatan pokazatelj hrabrosti i sposobnosti svih uključenih", napisao je.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o jednoj od najrizičnijih operacija spašavanja u aktualnom ratu, u kojem su američke snage d‌jelovale duboko na teritoriju Irana.

Američki pilot bježao kroz planine u Iranu, CIA i specijalci ga izvukli usred žestoke pucnjave

Spasen i drugi američki pilot oboren iznad Irana, Tramp otkrio detalje potrage

Stigao odgovor na Trampov ultimatum: "Cijela regija će postati pakao"

Jaka prijetnja Trampa: "Ostalo im je 48 sati, kreće pakao"

Poruka iz Rusije: Žele da oduzmu suverenitet Mađarskoj

Orban sazvao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost

Iranski dronovi "tukli" po Bahreinu

