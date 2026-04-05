Šta će se desiti u utorak? Najžešća prijetnja Donalda Trampa do sada

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je do sada najžešću prijetnju Iranu da će ukoliko ne otvore Hormuški moreuz živjeti u paklu.

"Utorak će u Iranu biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Neće biti ničega sličnog tome! Otvorite je*eni moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - SAMO GLEDAJTE! Neka je hvala Alahu", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Truth social".

Tramp je i ranije prijetio napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški moreuz.

U svojoj prethodnoj objavi na istoj mreži pisao je o spasavanju člana posade aviona F-15 koji je bio teško ranjen nakon rušenja iznad Irana.

Svijet Hegset pisao svim komandantima američkih baza: Mijenja pravilo koje je uveo Buš

"Iranska vojska ga je intenzivno tražila, u velikom broju, i bila je blizu", poručio je.

Dodao je da je riječ o visokom časniku te da je operacija spašavanja bila izuzetno rizična.

"Ovakve akcije rijetko se izvode zbog opasnosti za ljude i opremu", naveo je.

"Nevjerovatna hrabrost"

Tramp je posebno pohvalio američku vojsku zbog izvedene operacije.

"To je nevjerojatan pokazatelj hrabrosti i sposobnosti svih uključenih", napisao je.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o jednoj od najrizičnijih operacija spašavanja u aktualnom ratu, u kojem su američke snage d‌jelovale duboko na teritoriju Irana.