Šta će se desiti u utorak? Najžešća prijetnja Donalda Trampa do sada

Autor:Slaviša Đurković
Američki predsjednik Donald Tramp uputio je do sada najžešću prijetnju Iranu da će ukoliko ne otvore Hormuški moreuz živjeti u paklu.
"Utorak će u Iranu biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom. Neće biti ničega sličnog tome! Otvorite je*eni moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu - SAMO GLEDAJTE! Neka je hvala Alahu", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Truth social".
Tramp je i ranije prijetio napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Hormuški moreuz.
U svojoj prethodnoj objavi na istoj mreži pisao je o spasavanju člana posade aviona F-15 koji je bio teško ranjen nakon rušenja iznad Irana.
"Iranska vojska ga je intenzivno tražila, u velikom broju, i bila je blizu", poručio je.
Dodao je da je riječ o visokom časniku te da je operacija spašavanja bila izuzetno rizična.
"Ovakve akcije rijetko se izvode zbog opasnosti za ljude i opremu", naveo je.
Tramp je posebno pohvalio američku vojsku zbog izvedene operacije.
"To je nevjerojatan pokazatelj hrabrosti i sposobnosti svih uključenih", napisao je.
Prema dostupnim informacijama, riječ je o jednoj od najrizičnijih operacija spašavanja u aktualnom ratu, u kojem su američke snage djelovale duboko na teritoriju Irana.
