Poruka iz Rusije: Žele da oduzmu suverenitet Mađarskoj

Portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je da je Budimpešta na meti pokušaja oduzimanja suvereniteta, ali da se ona suprotstavila tome.

Komentarišući otkriće eksploziva u blizini gasovoda u Srbiji, koji transportuje ruski gas od Srbije do Mađarske, Zaharova je istakla da oni žele da liše Mađarsku suvereniteta i to rade na različite načine.

- U političkom smislu pokušavaju da se miješaju u unutrašnje poslove i izbore, u ekonomskom smislu nametanjem odluka koje štete ekonomiji i dobrobiti Mađara i na kraju pokušavaju da spriječe Mađarsku da dobije visokokvalitetne resurse po razumnim cijenama - istakla je Zaharova, a prenosi Srna.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je telefonom obavijestio mađarskog premijera Viktora Orbana o eksplozivima otkrivenim u blizini gasovoda koji transportuje ruski gas iz Srbije u Mađarsku.

On je dodao da su vojska i policija, uz pomoć pasa tragača, kod Kanjiže, na lokaciji udaljenoj nekoliko stotina metara od gasovoda sa Mađarskom, pronašli dva ranca sa eksplozivom i štapinima.