Američki pilot bježao kroz planine u Iranu, CIA i specijalci ga izvukli usred žestoke pucnjave

„Tokom proteklih nekoliko sati, američka vojska je sprovela jednu od najopasnijih operacija potrage i spasavanja u istoriji“, rekao je Donald Tramp u saopštenju koje je na društvenim mrežama objavila portparolka Bijele kuće Karolina Livit.

„CIA aktivirana, izraelske snage angažovane, pilot ranjen, krio se u planinama“

Spaseni član posade, izvještava Aksios, je oficir za sisteme naoružanja koji je povrijeđen nakon katapultiranja iz aviona u petak, ali je i dalje mogao da hoda i izbjegavao je zarobljavanje u planinama više od jednog dana, rekao je jedan od zvaničnika.

Jedan zvaničnik je rekao da je operaciju u subotu izvela specijalizovana jedinica komandosa uz jaku vazdušnu podršku, da su američke snage ispalile baražu jake vatre i da su sve snage sada van Iran.

Prema dva izvora, pilot F-15 i oficir za sisteme naoružanja su uspostavili kontakt putem svojih komunikacionih sistema nakon katapultiranja u petak.

Pilot je spasen nekoliko sati nakon što je avion oboren. Tokom operacije spasavanja, iranske snage su oborile američki helikopter Blekhok, ranivši posadu, ali je helikopter mogao da nastavi let.

Trebalo je više od jednog dana da se locira i spasi oficir za sisteme naoružanja.

Visoki zvaničnik administracije rekao je za Aksios da je, prije nego što je locirala oficira za sisteme naoružanja, CIA pokrenula kampanju obmane šireći vijest unutar Irana da su ga američke snage već pronašle i da pokušavaju kopnenu evakuaciju.

U međuvremenu, CIA je koristila „jedinstvene mogućnosti“ da ga pronađe. „Ovo je bila igla u plastu sijena, ali u ovom slučaju to je bila hrabra američka duša unutar planinske pukotine, nevidljiva osim za mogućnosti CIA“, rekao je zvaničnik.

Prema riječima zvaničnika, CIA je podijelila njegovu tačnu lokaciju sa Pentagon, vojskom Amerike i Bijelom kućom, a predsjednik Tramp je naredio hitnu spasilačku misiju.

Islamska revolucionarna garda (IRGC) je navodno poslala snage u region da pokuša da spriječi spasavanje, prema riječima dva američka zvaničnika. Avioni američkog ratnog vazduhoplovstva izveli su napade na iranske snage kako bi ih spriječili da stignu do tog područja, rekli su izvori.

Tramp i viši članovi njegovog tima pratili su operaciju spasavanja iz „situacione sobe“ Bijele kuće.

Al Džazira izvještava da su stotine specijalaca bile uključene u operaciju spasavanja. Avion, koji je pratio lokaciju pilota, ušao je na iransku teritoriju i spasao ga – on je helikopterom prebačen iz zemlje.

Operacija je počela noću, kao što američka vojska obično radi u takvim operacijama, ali je završena po danu.

Nije išlo u potpunosti po planu – kada su se približili pilotu, došlo je do pucnjave i usred pucnjave uspjeli su da ga spasu i odvedu na sigurno, javlja Al Džazira.

Vojnici i lokalno stanovništvo tragali su za pilotom, IRGC: „Oborili smo dron koji ga je tražio“

Iranski mediji izvještavaju da su snage Islamska revolucionarna garda (IRGC) oborile američki dron dok su tragale za nestalim pilotom.

Američki dron se srušio u južnoj iranskoj provinciji Isfahan, saopštila je kancelarija za odnose s javnošću IRGC-a, prema poluzvaničnoj novinskoj agenciji Fars.

Izvještaji još nisu potvrđeni od strane SAD.

Bi-Bi-Si izvještava da se lokalno stanovništvo pridružilo iranskim snagama u potrazi za pilotom.

Video snimci na društvenim mrežama prikazuju stotine ljudi koji se upućuju u planinsko područje na jugozapadu Irana kako bi tražili nestalog američkog pilota.

Iranska vojska je ponudila nagradu – iznos od oko 60.000 dolara – onome ko uhvati člana posade živog.

Iran je tvrdio da je oborio američki lovac F-15 koristeći svoj sistem protivvazdušne odbrane. Pilota aviona su spasile američke snage, ali drugi član posade, oficir za sisteme naoružanja, vodio se kao nestao više od jednog dana.

(Mondo)