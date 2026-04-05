Spasen i drugi američki pilot oboren iznad Irana, Tramp otkrio detalje potrage

05.04.2026 08:17

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD-a Donald Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal objavio da su američke trupe uspjele doći do pilota čiji se avion srušio prije nekoliko dana u Iranu.

U kasnonoćnoj objavi, Tramp je potvrdio da je potraga američke vojske uspješno završena.

"Tokom proteklih nekoliko sati, vojska Sjedinjenih Američkih Država izvela je jednu od najsmjelijih operacija traganja i spasavanja u istoriji SAD-a, za jednog od naših izvanrednih članova posade, koji je ujedno i visoko cijenjeni pukovnik, te s velikim zadovoljstvom vam javljam da je sada siguran i spasen", napisao je Tramp.

Opisao je i gdje se nalazio spaseni pilot.

"Ovaj hrabri ratnik nalazio se iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, gdje su ga neprijatelji lovili i bili sve bliže iz sata u sat, ali nikada nije bio zaista sam, jer su njegov vrhovni komandant, sekretar za odbranu, predsjedavajući združenog generalštaba i njegovi saborci pratili njegovu lokaciju 24 sata dnevno i marljivo planirali njegovo spasavanje", pohvalio je Tramp, između ostalog, i sebe.

Naredio je, kako kaže, upućivanje desetina letjelica naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svijetu, kako bi ga izvukli. Naveo je da je pilot zadobio povrede, ali će biti dobro.

"Ova čudesna operacija traganja i spasavanja dolazi nakon uspješnog spasavanja još jednog hrabrog pilota juče, a što nismo potvrdili jer nismo željeli ugroziti našu drugu operaciju spasavanja. Ovo je prvi put u vojnom pamćenju da su dva američka pilota spasena, odvojeno, duboko na neprijateljskoj teritoriji", naveo je Tramp.

Istakao je i da se "nikada neće biti ostavljen nijedan američki vojnik".

"Činjenica da smo uspjeli izvesti obje ove operacije, bez ijednog poginulog ili čak ranjenog Amerikanca, još jednom dokazuje da smo ostvarili potpunu vazdušnu dominaciju i nadmoć nad iranskim nebom", tvrdi američki predsjednik.

Na kraju je rekao da se svi Amerikanci trebaju ujediniti i ponositi ovim postignućem, te da SAD imaju najbolju, najsmrtonosniju i najprofesionalniju vojsku na svijetu.

